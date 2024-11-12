Врио Главы Коми Гольдштейн заявил, что открыт для предложений и совместной работы во благо республики
- 14:30 12 ноября
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- Инесса Богатая
Врио Главы Республики Коми провел встречу 11 ноября с депутатами Государственного Совета. Он ответил на многочисленные вопросы, касающиеся улучшения условий жизни и развития региона.
"Я готов к предложениям и сотрудничеству. Мой принцип прост: тот, кто поднял вопрос, тот сопровождает и реализует его до конца. Вместе мы движемся вперед, вместе достигаем успехов и решаем имеющиеся проблемы. Я хорошо понимаю, и вы должны это понимать, что правительственные решения иногда хуже проблемы. Если собрать сегодня глав муниципалитетов и Правительство Республики Коми и спросить, что их беспокоит, потом собрать жителей и депутатов и задать тот же вопрос, их ответы будут совершенно разными. Поэтому важно совместно определить приоритеты, установить четкие цели и назначить ответственных для каждой из них", - заявил депутатам Ростислав Гольдштейн.
Во время встречи с депутатами Коми Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что его кабинет открыт для любого политического направления. Он готов обсуждать все вопросы в диалоге, если они нацелены на улучшение качества жизни граждан.
Правительство Республики Коми продолжает свою деятельность в том же составе, без радикальных кадровых изменений. Ростислав Гольдштейн стремится проводить кадровую политику через постепенные улучшения, сохраняя преемственность:
"Считаю, что в Республике Коми много талантливых специалистов с высоким уровнем компетенций. У нас всегда были достойные кадры. Поэтому, уважаемые коллеги, если у вас появятся конструктивные кадровые предложения, я готов их рассмотреть".
Также врио Главы Республики Коми поддержал предложение депутатов об организованных поездках по региону. Однако уточнил, что это относится только к официальным визитам. Чтобы увидеть реальное положение дел в муниципальных образованиях, Ростислав Гольдштейн часто посещает их без предварительного уведомления местных властей.