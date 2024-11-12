Алексей Козырев: Федеральные и региональные органы власти смогут повысить качество сервисов благодаря AI
- 08:00 12 ноября
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- astakhovaxenia
Как единая цифровая платформа "ГосТех" поможет внедрять искусственный интеллект (AI) в российских государственных сервисах, в каких областях наблюдается наибольший спрос на AI и что Сбер делает, чтобы инновационные технологии как можно скорее стали доступны людям? На эти вопросы, важные для повышения качества жизни граждан и развития страны, ответил Алексей Козырев, вице-президент, директор Департамента управления программой "ГосТех" Сбербанка, выступая на CNews Forum.
Он подчеркнул, что сегодня удалось создать эффективную систему нормативно-правового регулирования. Это обеспечивает необходимые условия для развития искусственного интеллекта в государственных сервисах. Совместно с регулятором и регионами уже составлена матрица приоритетных отраслей и списка из нескольких десятков AI-сервисов для развертывания на платформе "ГосТех" уже в следующем году. Спикер отметил разнообразие типов таких сервисов: от тех, что непосредственно помогают гражданам и бизнесу, до бэкенд-решений, которые улучшают работу государства или роботизируют процессы, анализируют данные и обрабатывают запросы граждан.
Алексей Козырев, вице-президент, директор Департамента управления программой "ГосТех" Сбербанка:
"Сегодня как никогда актуально применение искусственного интеллекта для таких сфер как, здравоохранение, образование, транспорт, благоустройство городской среды, сельское хозяйство и других. Фокус делается именно на региональную повестку, потому что в регионах эффект от внедрения искусственного интеллекта может быть наиболее значимым и ощутимым с точки зрения повышения качества жизни граждан и улучшения условий предпринимательской деятельности."
В завершении выступления спикер отметил, что в арсенале Сбера есть модели генеративного искусственного интеллекта мирового уровня, такие как GigaChat и Kandinsky. Сегодня компания активно инвестирует в их совершенствование и готова масштабировать в стране. Например, решения на основе GigaChat могут быть использованы для обработки обращений граждан, в работе с документами, подготовке образовательных программ и других востребованных населением и бизнесом направлениях.
В CNews Forum участвуют представители бизнеса, государственных структур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики. Мероприятие посвящено тому, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы. Форум — это независимая площадка для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка информационно-коммуникационных технологий и подходов к реализации ИТ-проектов с участием трех сторон: бизнеса, ИТ-поставщиков и государства.