Алексей Козырев: Федеральные и региональные органы власти смогут повысить качество сервисов благодаря AI

Как единая цифровая платформа "ГосТех" поможет внедрять искусственный интеллект (AI) в российских государственных сервисах, в каких областях наблюдается наибольший спрос на AI и что Сбер делает, чтобы инновационные технологии как можно скорее стали доступны людям? На эти вопросы, важные для повышения качества жизни граждан и развития страны, ответил Алексей Козырев, вице-президент, директор Департамента управления программой "ГосТех" Сбербанка, выступая на CNews Forum.

Он подчеркнул, что сегодня удалось создать эффективную систему нормативно-правового регулирования. Это обеспечивает необходимые условия для развития искусственного интеллекта в государственных сервисах. Совместно с регулятором и регионами уже составлена матрица приоритетных отраслей и списка из нескольких десятков AI-сервисов для развертывания на платформе "ГосТех" уже в следующем году. Спикер отметил разнообразие типов таких сервисов: от тех, что непосредственно помогают гражданам и бизнесу, до бэкенд-решений, которые улучшают работу государства или роботизируют процессы, анализируют данные и обрабатывают запросы граждан.

Алексей Козырев, вице-президент, директор Департамента управления программой "ГосТех" Сбербанка: