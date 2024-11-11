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Врио Главы Коми Ростислав Гольдштейн вручил госнаграды служащим органов внутренних дел республики

Врио Главы Коми Ростислав Гольдштейн вручил госнаграды служащим органов внутренних дел республики Фото пресс-службы Главы Коми

Ростислав Гольдштейн вручил государственные награды сотрудникам правоохранительных органов Коми. Об этом сообщает пресс-служба Главы республики.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, состоялось 10 ноября в Коми республиканской академической филармонии.

"Уважаемые сотрудники правоохранительных органов и ветераны! Искренне поздравляю вас с праздником. Здесь много знакомых лиц, с которыми я работал, когда трудился в Ухте и в Государственном Совете. Вы настоящие профессионалы, ежедневно защищающие закон и общественный порядок. Ваша работа нередко бывает тяжелой и недооцененной, но в трудные моменты все обращаются за помощью именно к вам. Вы с честью исполняете свой долг, обеспечивая людям безопасность и комфорт. Благодарю за вашу службу и самоотверженный труд! " — отметил Ростислав Гольдштейн.

По завершении официальной части прошел праздничный концерт. Также отметим, что врио Главы региона осмотрел выставку, посвященную истории правоохранительных органов Республики Коми.

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