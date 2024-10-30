Сбер: медицинские организации Сыктывкара подключились к программному обеспечению для дистанционного мониторинга

Медицинская компания СберЗдоровье (входит в Индустрию Здоровья Сбера) интегрировала в инфраструктуру города полностью готовое и автономное решение в формате On-Premise (On-Prem) для дистанционного мониторинга пациентов (ДМП) с артериальной гипертензией и оптимизации лечебно-диагностических процессов. Программа реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Республики Коми на базе 25 медицинских учреждений.

Функционал ДМП доступен медицинским организациям региона локально, все данные хранятся внутри информационной системы города. Это позволяет эффективно использовать ДМП для улучшения качества медицинского обслуживания и оптимизировать расходование бюджетных средств.

Программное обеспечение в формате On-Prem позволяет врачам удаленно наблюдать за состоянием здоровья людей с артериальной гипертензией путем сбора показателей замеров, который происходит тремя способами. Одна группа пациентов использует умные тонометры от СберЗдоровья, которые автоматически передают результаты измерений давления и пульса в "Дневник здоровья" мобильного приложения. Сюда же вторая группа вводит свои показатели самостоятельно, используя собственные тонометры. Третья − подключена к роботизированному обзвону, в рамках которого робот собирает данные по телефону и загружает их на цифровую платформу.

Все сведения сразу же передаются лечащему врачу — он оценивает состояние пациента и принимает решение о дальнейших действиях. Если показатели отклоняются от нормы, специалист связывается с пациентом, чтобы скорректировать лечение или рекомендовать вызвать "скорую медицинскую помощь".

Андреев Александр, директор по развитию медицинской компании СберЗдоровье:

"У нас уже есть успешный опыт реализации проекта по дистанционному мониторингу в 69 регионах России для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниям. Согласно исследованию Минздрава России, благодаря проекту количество госпитализаций и вызовов скорой помощи сократилось на 70%, смертность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями снизилась на 30%, у 76% наблюдаемых нормализовалось состояние здоровья в течение 30 дней".

Татьяна Марунич, и.о. министра здравоохранения Республики Коми: