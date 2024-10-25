Ковер становится таким чистым, что жалко наступать: убираю всю грязь за несколько минут — поможет всего одна мелочь

Не у всех есть возможность отправлять ковры в химчистку. Даже специальные средства зачастую не помогают в удалении загрязнений. К счастью, простые проверенные бюджетные методы могут быть эффективны.

Опытная хозяйка Анна Ковалёва рассказала, чем стоит воспользоваться. Поможет таблетка для посудомоечной машины. Это многофункциональный помощник в доме.