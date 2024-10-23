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Кампус "Школы 21" впервые появится за полярным кругом

Кампус "Школы 21" впервые появится за полярным кругомФото Sber

Высококвалифицированных инженеров для цифровой трансформации страны будет еще больше

В 2026 году в Мурманске откроется "Школа 21" — школа цифровых технологий от Сбера. Это первый кампус школы, который будет расположен за полярным кругом. Образовательный проект в регионе будет реализован Сбером в партнерстве с Правительством Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 

Сотрудничестве будет направлено на подготовку ИТ-специалистов высокого уровня в регионе — каждый житель региона старше 18 лет сможет бесплатно получить востребованную ИТ-профессию, повысить свой уровень цифровой грамотности и развить необходимые современным специалистам навыки. 

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Мурманская область — наш стратегический партнер. Сегодня мы договорились о реализации очень важного проекта — открытии "Школы 21". Мы видим колоссальный интерес к нашим школам цифровых технологий в стране. И уж точно открытие "Школы 21" в Мурманской области с ее колоссальными традициями инженерной мысли и огромным количеством заводов станет большим вкладом в копилку развития региона."

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

"Благодарю лично Германа Оскаровича и всю команду Сбера за эффективное сотрудничество, в том числе в части цифровизации системы здравоохранения, за работу по открытию в Мурманске первого в России центра цифрового искусства "Муза", а также за проект "Школа 21". Это будет первая за полярным кругом бесплатная школа цифровых технологий Сбера."

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