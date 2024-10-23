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Готовлю только такой: замена приевшегося всем "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со стола

Готовлю только такой: замена приевшегося всем "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со столаpixabay.com

Салат "Киевский" был впервые представлен в ресторане «Киев» в начале XX века. Его автором стал шеф-повар Иван Марьянович, стремившийся создать кулинарное произведение.

Вскоре блюдо завоевало популярность и распространилось по всей России. Сегодня салат «Киевский» считается классикой русской кухни и нередко украшает праздничные столы. У него существует множество вариаций, а каждый шеф-повар вправе вносить свои изменения в состав ингредиентов по собственному усмотрению.

Ингредиенты:

  • Ветчина — 150 гр
  • картофель — 2 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • болгарский перец — 1 шт;
  • консервированный горошек — 1 банка;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • сметана — 2 ст. ложки;
  • русская горчица — 0, 5 ч. ложки;
  • дижонская горчица — 1 ч. ложка;
  • соль — по вкусу.

Картофель отварите, остудите, почистите от кожуры. Перец, морковь, картофель и ветчину нарежьте кубиками и соедините в салатнике.

Добавьте горошек, нашинкованный лук. Смешайте в отдельной емкости сметану, дижонскую и русскую горчицу. Вылейте заправку в салат, посолите и тщательно размешайте, пишет hibiny.ru.

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