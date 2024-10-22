Житель Коми "купил" билет на автобус за 140 тысяч рублей

Житель Усть-Вымского района обратился в полицию из-за потери 140 тысяч рублей. Мужчина пытался купить билет на междугородний автобус, но что-то пошло не так. О подробностях инцидента сообщили в МВД по Коми.

По данным регионального ведомства, 36-летний работник нефтегазовой компании рассказал, что через сервис для поиска попутчиков забронировал поездку по маршруту "Сыктывкар – Яренск – Сыктывкар". Позже ему позвонил человек, выдающий себя за водителя, и предложил перейти в мессенджер, чтобы продолжить общение, где отправил ссылку для оплаты.