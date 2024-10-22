Житель Коми "купил" билет на автобус за 140 тысяч рублей
- 23:20 22 октября
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- Инесса Богатая
Житель Усть-Вымского района обратился в полицию из-за потери 140 тысяч рублей. Мужчина пытался купить билет на междугородний автобус, но что-то пошло не так. О подробностях инцидента сообщили в МВД по Коми.
По данным регионального ведомства, 36-летний работник нефтегазовой компании рассказал, что через сервис для поиска попутчиков забронировал поездку по маршруту "Сыктывкар – Яренск – Сыктывкар". Позже ему позвонил человек, выдающий себя за водителя, и предложил перейти в мессенджер, чтобы продолжить общение, где отправил ссылку для оплаты.
Ничего не подозревая, мужчина перешел по ссылке, указал данные своей банковской карты и код из смс. В результате этого он получил уведомление о снятии со счета суммы, которая в сто раз превышала оговоренную. Потерпевший пытался связаться с предполагаемым перевозчиком, но номер был недоступен. Ущерб составил 140 тысяч рублей.
По данному делу следователем было возбуждено уголовное дело по факту "Мошенничество".
МВД Республики Коми советует жителям заказывать и оплачивать билеты только на проверенных платформах, вести все переговоры внутри сервиса и избегать перехода на другие каналы связи.