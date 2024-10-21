Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников

Всероссийский День профориентации в ИТ пройдет 26 октября в ведущих вузах страны, а также в онлайн-формате на цифровой платформе "Алгоритмика".

В мероприятии смогут принять участие школьники 5–11 классов. Ребята узнают, что происходит в сфере информационных технологий и нейросетей, как искусственный интеллект будет развиваться дальше и как стать технологическим предпринимателем. Стать участником можно уже сейчас — для этого нужно пройти регистрацию на сайте проекта. День профориентации в ИТ проводит международная школа программирования "Алгоритмика" при поддержке Сбера и Благотворительного фонда "Вклад в будущее".

Наталья Журавлева, директор Центра индустрии образования Сбербанка: