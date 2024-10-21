Зумеры стали в три раза активнее копить на пенсию с работодателем

Россияне на 17% увеличили взносы на корпоративную пенсию

За девять месяцев 2024 года число сотрудников российских компаний, откладывающих на пенсию с работодателем в СберНПФ, выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом число формирующих пенсионный капитал представителей самого молодого поколения — зумеров[1] — (рожденные после 1997 года) выросло в три раза за указанный период.

В среднем сберегатели откладывают на корпоративную пенсию порядка 4,2 тысячи рублей с комфортной для себя периодичностью. Это на 17% больше, чем за девять месяцев 2023 года.

Самые крупные взносы делали представители сферы торговли — около 23 тысяч рублей. Логисты вкладывали в корпоративную пенсию в среднем по 12 тысяч рублей (+62%), сотрудники сферы образования, науки и культуры — по 9 тысяч рублей (+72%), а работники ИТ-компаний — по 8,5 тысяч рублей (+54%). Значительнее остальных увеличили объем своих пополнений сотрудники строительной отрасли. В среднем их взносы за указанный период составляли 8,3 тысяч рублей (+152%).