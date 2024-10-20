Универсальный крем для любого торта всего из 2 ингредиентов: готовится за 10 минут
- 17:03 20 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Домашние торты приносят двойное удовольствие. Вы всегда уверены в том, что они не содержат химических добавок и спорных компонентов. Кто сможет устоять перед этим нежным и воздушным лакомством, которое просто тает во рту?
Однако, чтобы торт получился вкусным и красивым, важно выбрать правильный крем и, самое главное, правильно его приготовить. Он сможет спасти даже самый посредственный десерт. В этой статье расскажем, как приготовить универсальный крем.
Вам понадобится всего два ингредиента:
- сгущенное молоко — 100 мл;
- сливочное масло — 100 г.
Для того чтобы сливочное масло растаяло, оставьте его при комнатной температуре на 20-30 минут. Затем взбейте его с помощью миксера. Этот процесс займет 3-4 минуты.
В этом моменте добавьте сгущенное молоко к маслу. Взбивайте еще 3-4 минуты, чтобы добиться наилучшего соединения обоих компонентов.
Совет: для приготовления кремов, тортов и пирожных стоит использовать только сливочное масло высшего качества. Чем хуже качество масла, тем хуже получится крем, пишет hibiny.ru.