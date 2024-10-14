RAEX повысило ESG-рейтинг Сбербанка

Сбер получил наивысший ESG-рейтинг ААА от RAEX. В агентстве подчеркнули, что компания успешно реализует ряд мер для управления ESG-рисками, которым она может быть подвержена.

Экологический фактор получил оценку АА. Аналитики агентства высоко оценили стратегию по адаптации к изменениям климата, а также практики по снижению энергопотребления. Банк систематически оценивает физические и переходные климатические риски, публикует отчет согласно рекомендациям TCFD. Агентство обозначило и точки роста для компании в экологической сфере: водопользование и использование возобновляемой энергии.