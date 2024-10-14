RAEX повысило ESG-рейтинг Сбербанка
- 13:00 14 октября
- 6+
- astakhovaxenia
Сбер получил наивысший ESG-рейтинг ААА от RAEX. В агентстве подчеркнули, что компания успешно реализует ряд мер для управления ESG-рисками, которым она может быть подвержена.
Экологический фактор получил оценку АА. Аналитики агентства высоко оценили стратегию по адаптации к изменениям климата, а также практики по снижению энергопотребления. Банк систематически оценивает физические и переходные климатические риски, публикует отчет согласно рекомендациям TCFD. Агентство обозначило и точки роста для компании в экологической сфере: водопользование и использование возобновляемой энергии.
Социальный фактор — ААА. Как отметили в агентстве, Сбер эффективно управляет рисками, связанными с разнообразием, инклюзивностью и правами человека. Рекомендации — более глубокая проработка кадровой политики и усиление практик по удержанию сотрудников.
Управленческий фактор — ААА. Сбер отличается высоким качеством управления рисками в этой сфере, особенно в части раскрытия информации в области устойчивого развития и структуры собственности. Качество публикации данных по встраиванию ESG-факторов в кредитный и инвестиционный анализ — одно из лучших в отрасли.