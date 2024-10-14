Сбер зафиксировал новый рекорд внутреннего туризма летом

Летом 2024 года россияне совершили 61 миллион поездок по стране — на 10% больше, чем летом прошлого года

Лето 2024 года побило рекорд по числу туристических поездок внутри страны. В июне — августе жители России отправились в путешествие 61 миллион раз — на 10% больше, чем прошлым летом, посчитали эксперты СберАналитики. Свой максимум обновило и количество страховок для путешествующих по стране, отметили в СберСтраховании. В этом году 40% всех летних путешествий пришлось на июль.

Панель "Туризм" — один из флагманских продуктов СберАналитики, разработанный для развития отрасли в регионах. Это многовекторная база для реализации модулей, предоставляющих исчерпывающие отраслевые метрики и аналитику для госсектора.

По данным СберАналитики, летний турпоток вырос практически по всей стране. В 13 регионах он превысил миллион человек. В 20 субъектах РФ число отдыхающих было сопоставимо с численностью трудоспособного населения или превысило ее. Лидером по данному показателю стала Республика Алтай, в которую летом прибыло в 2,5 раза больше гостей, чем живет людей в регионе.

Средний доход путешественника по России за год увеличился на 16% и достиг 86 тысяч рублей. 40% трат в путешествиях по стране приходится на туристов, которые зарабатывают свыше 100 тысяч в месяц.

Больше всего в поездках тратят жители московской и петербургской агломераций. Эти же регионы входят в топ-5 субъектов, которые больше всего заработали на туризме летом 2024 года. А вот из расчета на душу населения пятерка лидеров выглядит иначе: Республика Алтай (36 тысяч рублей на человека), Краснодарский край (29,3 тысяч), Ленинградская область (14,3 тысяч), Московская область (14 тысяч) и Санкт-Петербург (13,7 тысяч). Также туристы часто выбирают для отдыха Карелию, Калининградскую и Владимирскую области, Москву и Крым — траты в этих регионах в расчете на одного жителя превышают 9,5 тысяч рублей.

К тому же летний сезон традиционно характеризуется более продолжительными поездками, которые длятся на 10–12% дольше, чем в среднем за год.

По данным СберСтрахования, этим летом клиенты компании оформили на 75% больше полисов для путешественников, чем в июне — августе прошлого года. Как и в прошлом году, для поездок по России их оформляли чаще, чем для зарубежных путешествий. По сравнению с летом 2023 года доля полисов для внутреннего туризма среди всех заключенных договоров страхования путешественников увеличилась на 4,1 процентных пункта и составила 23%.

Самыми популярными дополнительными опциями в полисе стали: "особый случай" (12%) — компенсация расходов в экстренной ситуации, например при вынужденном досрочном возвращении или травме. На втором месте опция защиты багажа на случай его задержки или потери (6%).

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона "Корпоративные клиенты 360" Сбербанка: Летом этого года оборот внутреннего туризма составил рекордные 917 миллиардов рублей — на 24% выше показателя аналогичного сезона 2023-го. Из всех расходов на туризм 40–45% приходятся на лето. Таким образом, по итогам года оборот индустрии может достичь 2–2,2 триллионов рублей. Лето 2024 года показало, что предел емкости этого рынка еще не достигнут. Хотя темпы роста замедлились, россияне по-прежнему выбирают путешествия внутри страны, причем в самых разных регионах. Наибольший прирост достигнут благодаря молодежи, а также людям предпенсионного и пенсионного возрастов. Доля таких отдыхающих продолжит расти, что повысит спрос на соответствующий досуг и инфраструктуру.