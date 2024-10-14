Портфель девелоперов жилья в Сбере превысил 5 триллионов рублей
- 08:00 14 октября
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- astakhovaxenia
Жилищное строительство остается драйвером роста экономики
Кредитный портфель Сбера по финансированию строительства жилья за 9 месяцев 2024 года вырос более чем на 30% и превысил 5 трилионов рублей. Доля отрасли в портфеле кредитов Сбера юридическим лицам достигла 20,6%. Об этом сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил на конференции Сбера по жилой недвижимости "Время изменений: новая реальность".
В первом полугодии 2024 года продажи жилья увеличились на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За 9 месяцев 2024 года задолженность по кредитам застройщиков в Сбере выросла с 3,9 триллионов рублей до 5,2 триллионов рублей.
В конференции "Время изменений: новая реальность" участвуют застройщики, представители государства, финансовых институтов и строительных компаний. В центре внимания — поддержка девелопмента жилья в новых реалиях, инновационные решения, комплексное развитие территорий и другие актуальные вопросы развития отрасли.