Портфель девелоперов жилья в Сбере превысил 5 триллионов рублей

Фото Sber

Жилищное строительство остается драйвером роста экономики Кредитный портфель Сбера по финансированию строительства жилья за 9 месяцев 2024 года вырос более чем на 30% и превысил 5 трилионов рублей. Доля отрасли в портфеле кредитов Сбера юридическим лицам достигла 20,6%. Об этом сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил на конференции Сбера по жилой недвижимости "Время изменений: новая реальность".

В первом полугодии 2024 года продажи жилья увеличились на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За 9 месяцев 2024 года задолженность по кредитам застройщиков в Сбере выросла с 3,9 триллионов рублей до 5,2 триллионов рублей.