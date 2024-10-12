Сыктывкарец сообщил о готовящемся взрыве в торговом центре и попал на скамью подсудимых

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в "Парме" арестован сыктывкарец. Мужчина находится под стражей.

Жителя Сыктывкара арестовали за ложное сообщение о бомбе в ТРЦ "Парма". Пресс-служба Сыктывкарского суда сообщает, что 11 октября суд выбрал меру пресечения — арест для уже судимого местного жителя. По данным следствия, он позвонил в службу "112" и сообщил о взрывном устройстве в торговом центре, объяснив это тем, что ему было скучно и он хотел привлечь к себе внимание после выпивки.