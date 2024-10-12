Сыктывкарец сообщил о готовящемся взрыве в торговом центре и попал на скамью подсудимых
- 08:45 12 октября
- 16+
- Анастасия Амелькина
За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в "Парме" арестован сыктывкарец. Мужчина находится под стражей.
Жителя Сыктывкара арестовали за ложное сообщение о бомбе в ТРЦ "Парма". Пресс-служба Сыктывкарского суда сообщает, что 11 октября суд выбрал меру пресечения — арест для уже судимого местного жителя. По данным следствия, он позвонил в службу "112" и сообщил о взрывном устройстве в торговом центре, объяснив это тем, что ему было скучно и он хотел привлечь к себе внимание после выпивки.
Этот мужчина ранее уже был пойман за похожее преступление. Суд решил, что он останется под стражей до 8 декабря 2024 года, принимая в расчет его личность и обстоятельства дела.
Решение суда пока не окончательное. Делом занимается следственное управление УМВД в Сыктывкаре.
Читайте также: