GigaChat научился распознавать изображения

Система искусственного интеллекта теперь поддерживает работу с изображениями как источником информации и обрабатывает в четыре раза больше данных за один запрос

Нейросетевая модель GigaChat Pro обрела новую модальность. Теперь в качестве запроса пользователь может отправить иллюстрацию, чтобы сервис использовал ее как дополнительный контекст. Модель определит, сколько людей на фото, во что они одеты, даст совет по стилю одежды и многое другое.

Также модель научилась распознавать печатный и рукописный текст, формулы, графики, таблицы и анализировать данные, которые в них содержатся. Например, студенты могут сфотографировать часть учебного материала или конспекта, загрузить изображение и в несколько кликов получить короткое содержание текста, его ключевую тему и сформировать план дальнейшей работы с ним.

Функциональность доступна и бизнес-клиентам через API. Компании могут использовать искусственный интеллект в еще большем числе сценариев: модерировать и классифицировать отзывы, систематизировать медиаконтент, автоматизировать линию поддержки (когда клиент прикладывает к обращению скрин или фото). Ретейлеры могут загружать изображение товара и просить сервис придумать к нему продающее описание.

Также в четыре раза был увеличен размер контекста как GigaChat Pro, так и версии GigaChat Lite — с 8 тысяч до 32 тысяч токенов. Если раньше в один запрос можно было загрузить объем текста, сопоставимый с 15 страницами A4 (шрифт 14 pt), то теперь максимальный объем запроса вырос до 60 страниц. Кроме того, у моделей повысился уровень математических знаний, а GigaChat Pro научился лучше форматировать текст — расставлять параграфы, заголовки, используя выделения и списки.