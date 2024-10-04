"Урок цифры" от Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" прошли более 1 миллиона школьников

В рамках Всероссийской образовательной акции "Урок цифры" более 1 миллиона учащихся прошли первый в новом сезоне урок "Искусственный интеллект: промпт-инжин и ринг". В уроке приняли участие школьники не только из России, но и из многих других стран — Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Беларусь и другие.

Стратегический партнер Урока и разработчик содержания ― Благотворительный фонд "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера, команд GigaChat и Kandinsky. Ежегодная всероссийская акция "Урок цифры" проводится с 2018 года АНО "Цифровая экономика", Минцифры России, Минпросвещения России в партнерстве c ключевыми компаниями и организациями в сфере IT в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика".

В ходе обучения все желающие могут узнать о внутреннем устройстве нейросетей и правилах написания промптов — текстовых запросов для генеративных моделей. Закрепить полученные знания можно с помощью игрового тренажера.

Материалы урока представлены для трех возрастных категорий — учеников с 1 по 4, с 5 по 9 и с 10 по 11 классы, — чтобы каждый мог изучить основы промпт-инжиниринга в интересном и понятном для себя формате.

Вместе с героями "Урока цифры" учащиеся создают выставку картин, кадры для анимационного мультфильма об экологии, а также фирменный стиль музея технологий с помощью интерактивного тренажера.

К уроку прилагаются методические рекомендации для педагогов, которые позволят провести занятие в любой школе и познакомить учащихся с искусственным интеллектом независимо от технической оснащенности классов. Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана мобильная версия. Также в акции участвуют сотрудники и волонтеры Сбера, которые проводят открытые уроки в партнерских школах или в школах, где учились они или учатся их дети.

В Республике Коми "Урок цифры" прошел в Лицее народной дипломатии города Сыктывкара, спикером выступила Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк.

Акция длится до 13 октября. Пройти урок "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг" или организовать его может любой желающий на сайте проекта.

Петр Положевец , исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" :

"Миллион участников за первую неделю "Урока цифры" по теме "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг" — это впечатляющий результат, который подтверждает актуальность и востребованность темы искусственного интеллекта среди широкой аудитории. Мы выражаем искреннюю благодарность каждому, кто присоединился к Уроку. Ваша активность и любознательность являются источником вдохновения для нас и мотивируют на новые достижения. Вместе мы можем исследовать безграничные возможности искусственного интеллекта и использовать их во благо человечества, создавая будущее, где технологии служат людям, а не наоборот» .

Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика":