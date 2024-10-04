"Урок цифры" от Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" прошли более 1 миллиона школьников
- 13:05 4 октября
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- astakhovaxenia
В рамках Всероссийской образовательной акции "Урок цифры" более 1 миллиона учащихся прошли первый в новом сезоне урок "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг". В уроке приняли участие школьники не только из России, но и из многих других стран — Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Беларусь и другие.
Стратегический партнер Урока и разработчик содержания ― Благотворительный фонд "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера, команд GigaChat и Kandinsky. Ежегодная всероссийская акция "Урок цифры" проводится с 2018 года АНО "Цифровая экономика", Минцифры России, Минпросвещения России в партнерстве c ключевыми компаниями и организациями в сфере IT в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика".
В ходе обучения все желающие могут узнать о внутреннем устройстве нейросетей и правилах написания промптов — текстовых запросов для генеративных моделей. Закрепить полученные знания можно с помощью игрового тренажера.
Материалы урока представлены для трех возрастных категорий — учеников с 1 по 4, с 5 по 9 и с 10 по 11 классы, — чтобы каждый мог изучить основы промпт-инжиниринга в интересном и понятном для себя формате.
Вместе с героями "Урока цифры" учащиеся создают выставку картин, кадры для анимационного мультфильма об экологии, а также фирменный стиль музея технологий с помощью интерактивного тренажера.
К уроку прилагаются методические рекомендации для педагогов, которые позволят провести занятие в любой школе и познакомить учащихся с искусственным интеллектом независимо от технической оснащенности классов. Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана мобильная версия. Также в акции участвуют сотрудники и волонтеры Сбера, которые проводят открытые уроки в партнерских школах или в школах, где учились они или учатся их дети.
В Республике Коми "Урок цифры" прошел в Лицее народной дипломатии города Сыктывкара, спикером выступила Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк.
Акция длится до 13 октября. Пройти урок "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг" или организовать его может любой желающий на сайте проекта.
Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее":
"Миллион участников за первую неделю "Урока цифры" по теме "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг" — это впечатляющий результат, который подтверждает актуальность и востребованность темы искусственного интеллекта среди широкой аудитории. Мы выражаем искреннюю благодарность каждому, кто присоединился к Уроку. Ваша активность и любознательность являются источником вдохновения для нас и мотивируют на новые достижения. Вместе мы можем исследовать безграничные возможности искусственного интеллекта и использовать их во благо человечества, создавая будущее, где технологии служат людям, а не наоборот».
Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика":
"Мы АНО "Цифровая экономика" совместно с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" дали старт новому сезону проекта "Урок цифры" в 2024-2025 учебном году. Результаты уже впечатляют — за первую неделю более 1 миллиона прохождений урока из России и стран СНГ, что подтверждает востребованность темы нейросетей и промпт-инжиниринга. Это отличный результат, и, уверен, после прохождения урока часть школьников заинтересуется этой темой и в будущем свяжет свою жизнь с ИИ"
В рамках проекта "Урок цифры"2 ведущие IT-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.