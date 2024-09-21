К ним в руки попадет золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым суждено выиграть в лотерее с 22 сентября
- 20:57 21 сентября
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- Служба новостей
Знаменитая у россиян предсказательница Василиса Володина назвала три знака зодиака, которым суждено стать победителями в 20-ых числах сентября. С этого момента ваша безвозвратно изменится, причем лучшую сторону, пишет gorodkirov.ru.
Овен
Вы на правильном пути, осталось лишь принять пару важных решений, для которых у вас есть все, что необходимо. Не бойтесь риска, используйте свою энергию, которая в этот период на высоте, и не медлите. Особый успех вас ждет при участии в лотерее.
Лев
Представители этого знака тоже смогут проверить свою удачу. Ваши главные козыри по дороге к счастливой жизни - это дарованная природой харизма и уверенность. Прислушивайтесь к своей интуиции - в нужный момент она подскажет, как следует действовать.
Стрелец
А к Стрельцам удача придет лишь тогда, когда вы сами в нее поверите. Не знаете как, но вы растеряли свой оптимизм, который нужно срочно возвращать. Вам нужно верить в счастливое будущее, которое обязательно наступит, если вы сами откроете перед ним двери.