В 2024 году средняя стоимость апартаментов по России составила 7,6 миллионов рублей — исследование Домклик

На сегодняшний день статус апартаментов остается открытым: они по-прежнему считаются не жилой, а коммерческой недвижимостью. В апартаментах нельзя сделать постоянную прописку, а коммунальные платежи гораздо выше. Тем не менее у данного типа недвижимости есть неоспоримые плюсы: чаще всего они расположены в хороших локациях. Инфраструктура в ЖК с апартаментами также может быть значительно более развитой, чем в стандартных домах. При этом апартаменты, как и квартиры, можно приобрести в ипотеку.

Аналитический центр Домклик изучил спрос на покупку апартаментов в ипотеку и составил топ-10 регионов РФ с наибольшим количеством выдач ипотеки на апартаменты. В выделенных регионах эксперты сравнили стоимость апартаментов с ценами на первичные и вторичные квартиры. Дополнительно эксперты определили характерные особенности заемщиков, которых привлекает данный тип жилья.

Спрос на апартаменты: типы недвижимости и география выдач

В 2024 году заемщики приобрели в ипотеку 1,8 тысяч апартаментов. Доля от общего количества ипотечных выдач оказалась несущественной – менее 1%. Тем не менее, по сравнению с 2023 годом эта цифра практически не изменилась.

Готовые апартаменты востребованы в большей степени, чем апартаменты в строящихся ЖК. Так, на новостройки приходится лишь треть (31,6%) от общего количества приобретенных в ипотеку апартаментов. Тогда как ко вторичному жилью относится 65,7% сделок. В оставшуюся долю входят нецелевые кредиты под залог недвижимости и рефинансирование.

Примерно половина всех кредитов на апартаменты пришлась на Московский регион – 48,3%. Далее следуют Краснодарский край (11,6%) и Санкт-Петербург (6,7%). Помимо крупнейших субъектов РФ, где есть города-миллионники, в топ-10 по количеству выдач также входят Тюменская область и Алтайский край.

Сколько стоят апартаменты: статистика для топ-10 регионов по спросу

Медианная стоимость апартаментов, первичных и вторичных квартир в топ-10 регионов по спросу на апартаменты (в миллионах рублей). Разница между стоимостью апартаментов и квартир считалась по формуле: (стоимость апартаментов – стоимость квартир) / стоимость квартир. Данные отсортированы по стоимости апартаментов. Данные об ипотечных сделках Сбера за 2024 год.

Алексей Лейпи, директор дивизиона Домклик Сбербанка: