В 2024 году средняя стоимость апартаментов по России составила 7,6 миллионов рублей — исследование Домклик
- 13:30 20 сентября
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- astakhovaxenia
На сегодняшний день статус апартаментов остается открытым: они по-прежнему считаются не жилой, а коммерческой недвижимостью. В апартаментах нельзя сделать постоянную прописку, а коммунальные платежи гораздо выше. Тем не менее у данного типа недвижимости есть неоспоримые плюсы: чаще всего они расположены в хороших локациях. Инфраструктура в ЖК с апартаментами также может быть значительно более развитой, чем в стандартных домах. При этом апартаменты, как и квартиры, можно приобрести в ипотеку.
Аналитический центр Домклик изучил спрос на покупку апартаментов в ипотеку и составил топ-10 регионов РФ с наибольшим количеством выдач ипотеки на апартаменты. В выделенных регионах эксперты сравнили стоимость апартаментов с ценами на первичные и вторичные квартиры. Дополнительно эксперты определили характерные особенности заемщиков, которых привлекает данный тип жилья.
Спрос на апартаменты: типы недвижимости и география выдач
В 2024 году заемщики приобрели в ипотеку 1,8 тысяч апартаментов. Доля от общего количества ипотечных выдач оказалась несущественной – менее 1%. Тем не менее, по сравнению с 2023 годом эта цифра практически не изменилась.
Готовые апартаменты востребованы в большей степени, чем апартаменты в строящихся ЖК. Так, на новостройки приходится лишь треть (31,6%) от общего количества приобретенных в ипотеку апартаментов. Тогда как ко вторичному жилью относится 65,7% сделок. В оставшуюся долю входят нецелевые кредиты под залог недвижимости и рефинансирование.
Примерно половина всех кредитов на апартаменты пришлась на Московский регион – 48,3%. Далее следуют Краснодарский край (11,6%) и Санкт-Петербург (6,7%). Помимо крупнейших субъектов РФ, где есть города-миллионники, в топ-10 по количеству выдач также входят Тюменская область и Алтайский край.
Сколько стоят апартаменты: статистика для топ-10 регионов по спросу
Медианная стоимость апартаментов, первичных и вторичных квартир в топ-10 регионов по спросу на апартаменты (в миллионах рублей). Разница между стоимостью апартаментов и квартир считалась по формуле: (стоимость апартаментов – стоимость квартир) / стоимость квартир. Данные отсортированы по стоимости апартаментов. Данные об ипотечных сделках Сбера за 2024 год.
Алексей Лейпи, директор дивизиона Домклик Сбербанка:
"По нашим данным об ипотечных сделках Сбера, апартаменты в среднем по РФ стоят дороже, чем квартиры. В 2024 году заемщики по РФ покупали апартаменты в среднем за 7,6 миллионов рублей, что на 11,2% дороже квартир на первичном рынке и на 67,3% больше стоимости готового жилья. При этом в большинстве регионов, где заемщики получили наибольшее количество ипотек на апартаменты, их стоимость, наоборот, ниже цен на квартиры в новостройках. Разница достигает 12%-26%.
Среди топ-10 регионов по количеству выдач ипотеки на апартаменты самые дорогие лоты, как и ожидалось, сосредоточены в столичных субъектах РФ – в Москве (9,2 миллионов рублей), Санкт-Петербурге (8,9 миллионов) и Московской области (7,8 миллионов). Наименьшая стоимость – в Алтайском крае (4,2 миллиона), а также в Новосибирской и Свердловской областях (по 4,5 миллионов).
Какие заемщики оформляли ипотеку на апартаменты и квартиры: сравнение
При сравнении портрета заемщиков, приобретающих в ипотеку апартаменты и квартиры, аналитики Домклик пришли к следующим выводам:
- медианный возраст покупателей апартаментов составляет 41 год. Квартиры, как правило, приобретают люди помладше – 37 лет.
- распределение по полу практически одинаково у покупателей апартаментов и квартир: женщины составляют около 54% заемщиков.
- по семейному положению заемщики имеют некоторые отличия. Если клиенты, состоящие в браке, составляют 46,6% покупателей апартаментов, то среди покупателей квартир эта цифра гораздо выше – 60,6%. Что касается холостых и незамужних заемщиков, их больше среди покупателей апартаментов (44,1%), чем среди покупателей квартир (31,8%).
- в основном покупатели апартаментов не имеют детей (86,2%). Один или два ребенка есть только у 12,4% заемщиков. При этом бездетных среди покупателей квартир гораздо меньше (63,3%), а 35,8% заемщиков имеют одного или двух детей.
- доход у заемщиков существенно отличается. Покупатели апартаментов зарабатывают в среднем 360 тысяч рублей в месяц, тогда как это значение у покупателей квартир почти в три раза ниже – 131 тысяч рублей.
Методология: как и что считали аналитики
Аналитики Домклик рассмотрели ипотечные сделки по покупке апартаментов в 2024 году (данные Сбера). Было проанализировано распределение выдач на рынке апартаментов между первичным и вторичным рынками. Составлен рейтинг топ-10 регионов с наибольшим количеством выданных кредитов. Кроме того, эксперты оценили медианную стоимость приобретенных апартаментов и сравнили ее с ценами на первичные и вторичные квартиры. Дополнительно были определены основные характеристики заемщика, покупающего в ипотеку апартаменты, и заемщика, приобретающего квартиры, - медианный возраст и доход, распределение по полу, семейному положению и количеству детей.