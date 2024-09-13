Реконструкцию Усинского водовода обойдется в 15 миллиардов рублей

На пресс-конференции 12 сентября руководитель Коми Владимир Уйба отметил, что у Воркуты существуют две серьёзные проблемы:

Канализационно-очистные сооружения, где в начале прошлого года случилась авария, и Усинский водовод, который продолжает давать сбои и требует немедленной реконструкции.

Как сообщил глава, красноярский институт закончил разработку проекта, и его стоимость составила 15 миллиардов рублей, что значительно превышает первоначально заложенные в программе развития Коми 6, 5 миллиарда рублей, утверждённые правительством России.

"Необходимо срочно искать дополнительные финансовые ресурсы или пересматривать стоимость проекта. Две ветки водопровода протяжённостью 26 километров. Сейчас трубы диаметром 1000 и 800 миллиметров заменяют на трубы диаметром 500 миллиметров. Существующий объём воды избыточен, так как город не нуждается в таком количестве добываемой и доставляемой воды, что влечёт за собой дополнительные расходы", — пояснил Владимир Уйба.

По его оценкам, реконструкция канализационно-очистных сооружений потребует 5-6 миллиардов рублей.

Руководитель Коми уверен, что реализация проектов ускорится благодаря подписанному соглашению о строительстве газохимического завода в Воркуте.