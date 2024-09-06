Заключенному воркутинсокго СИЗО пытались передать алкоголь в пятилитровой таре
- 14:30 6 сентября
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- Инесса Богатая
В ходе проверки посылки, адресованной заключенному в СИЗО-3 в Воркуте от его родственника, сотрудники обнаружили пластиковую пятилитровую бутылку с жидкостью, пахнущей алкоголем.
Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Коми.
По информации ведомства, бутылку с алкогольной жидкостью отправили из Республики Дагестан. Емкость обернули в женскую одежду. Запрещенное содержимое изъяли. Также отметим, что по факту совершения административного правонарушения на отправителя составили протокол.
Добавим, что в данный момент идет проверка.
Напомним, что передача или попытка передачи любым способом лицам, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов, запрещенных законом, влечет наложение административного штрафа от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов.