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Заключенному воркутинсокго СИЗО пытались передать алкоголь в пятилитровой таре

Заключенному воркутинсокго СИЗО пытались передать алкоголь в пятилитровой тареФото УФСИН по Коми

В ходе проверки посылки, адресованной заключенному в СИЗО-3 в Воркуте от его родственника, сотрудники обнаружили пластиковую пятилитровую бутылку с жидкостью, пахнущей алкоголем.

Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Коми.

По информации ведомства, бутылку с алкогольной жидкостью отправили из Республики Дагестан. Емкость обернули в женскую одежду. Запрещенное содержимое изъяли. Также отметим, что по факту совершения административного правонарушения на отправителя составили протокол.

Добавим, что в данный момент идет проверка.

Напомним, что передача или попытка передачи любым способом лицам, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов, запрещенных законом, влечет наложение административного штрафа от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов.

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