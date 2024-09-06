Заключенному воркутинсокго СИЗО пытались передать алкоголь в пятилитровой таре

В ходе проверки посылки, адресованной заключенному в СИЗО-3 в Воркуте от его родственника, сотрудники обнаружили пластиковую пятилитровую бутылку с жидкостью, пахнущей алкоголем.

Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Коми.