Силовики задержали подозреваемого в поножовщине на праздновании Дня Ухты

Фото Росгвардии Коми

В Республике Коми сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения в ходе праздничных мероприятий, приуроченных к Дню города Ухты и Дню нефтяной промышленности. Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, инцидент произошел во время культурно-массовых гуляний в центре города.

Во время празднования, когда сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали территорию для обеспечения общественного порядка, к ним обратился гражданин с просьбой о помощи. Он сообщил о том, что получил ножевое ранение в область правого предплечья и в область ребер справа. Также пострадавший указал на предполагаемого преступника, который находился неподалеку у Дворца культуры.

По полученной информации, на место происшествия прибыла дополнительная группа сотрудников ОМОН "Зырянин", которые незамедлительно приступили к задержанию подозреваемого. В ходе операции были применены специальные средства, включая наручники, для обеспечения безопасности и контроля над подозреваемым.

После задержания злоумышленника, он был передан группе задержания для транспортировки в дежурную часть полиции, где будет проводиться дальнейшее разбирательство. В свою очередь, сотрудники Росгвардии оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и передали его бригаде скорой медицинской помощи для оказания необходимого лечения.

В ходе проверки территорий, прилегающих к месту происшествия, росгвардейцы нашли нож, который был использован в нападении. Этот предмет был передан в распоряжение полицейских для проведения дальнейших экспертиз.