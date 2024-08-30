Родители школьников поделились планами трат

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79% российских школьников и их родителей планируют дарить букеты учителям на 1 сентября (это число увеличилось на 8 п.п. по сравнению с прошлым годом). В среднем они потратят на цветы от 1000 до 5000 рублей, выяснили СК «Росгосстрах» и банк ВТБ в ходе проведенного опроса*. Цветы подорожали значительней остальных товаров к школе. В этом году 34% россиян будут лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый (26%) участвует в покупке общего букета от всего класса. Еще 19% планируют преподнести цветы даже нескольким учителям. 21% не будут дарить цветы на 1 сентября.

Треть россиян отметили, что стоимость букета по сравнению с прошлым годом выросла на 5-10%, 28% – на 10-15%, еще 14% отметили подорожание на более чем 15%. По мнению четверти россиян, по сравнению с прошлым годом цены на цветы не изменились.

Если в прошлом году потратить на букет до 1000 рублей планировали 38% респондентов, то сейчас доля таких людей снизилась до 21%. Вместе с тем выросло число тех, кто закладывает на покупку цветов от 1000 до 3000 рублей, — с 16% до 29%. Доля покупателей букетов от 3 до 5 тыс рублей практически не изменилась (24%). Более 5 тыс рублей за букет готовы отдать 12% участников опроса. При этом 14% не планируют тратиться и подарят учителям цветы из собственного сада (11% в 2023).

Самыми популярными цветами для букета в честь первого сентября стали хризантемы (22%), розы (16%) и гладиолусы (11%). Еще 18% россиян собирают микс из разных цветов. 89% опрошенных собираются приобрести букеты в школу днем или вечером в воскресенье 1 сентября, а 11% — утром перед линейкой на День знаний, который в этом году перенесли на 2 сентября.

Общероссийский индекс букета, рассчитанный ВТБ и СК «Росгосстрах» как соотношение общих затрат на подготовку ребенка к школе к расходам на цветы, в этом году снизился на 1,9 п.п. и составил 8,9 (10,8 в прошлом году). Доля расходов на букеты в общих затратах на подготовку ребенка к школе оказалась самой высокой в Волгограде и Казани, а самой низкой — в Уфе и Красноярске*.

Что касается общих расходов на подготовку к школе, большинство родителей (73%) сообщили об увеличении затрат в этом году. Только 6% заявили о снижении расходов. 42% родителей планируют потратить на подготовку детей от 10000 до 20000 рублей. Четверть (25%) опрошенных заявили о расходах в диапазоне от 20000 до 30000 рублей. 14% потратят от 30000 до 50000 рублей, столько же — до 10 000 рублей. Ещё 5% респондентов потратят к 1 сентября более 50000 рублей.

Более половины родителей (62%) считают, что основная статья расходов на подготовку детей к школе — это одежда и обувь. Оплату дополнительного образования запланировали 17% родителей (26% в Москве и Московской области). Ещё 12% собираются оплачивать кружки и секции. 4% семей указали, что самые большие затраты у них будут на покупку книг и канцелярских принадлежностей.