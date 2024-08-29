МегаФон обнулит интернет в метро Москвы и Петербурга для жителей Коми

Фото: пресс-служба МегаФон

Начало осени традиционно является одним из самых популярных периодов для поездок в Москву и Петербург. Для любителей золотой поры с 1 сентября мобильный интернет в подземках двух крупнейших городов страны станет безлимитным на тарифах МегаФона, где подключены пакеты гигабайтов. Чтобы воспользоваться предложением, жителям республики достаточно спуститься в метро — внутренние системы МегаФона автоматически позаботятся о том, чтобы пакеты тарифа абонента не расходовались на всём пути до выхода на поверхность. В 2023-м году метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга суммарно перевезли почти 2,7 млрд пассажиров. Большая их часть в дороге коротает время, смотря сериалы, листая соцсети и слушая музыку — и на всё это расходуются лимитированные гигабайты мобильного интернета внутри тарифа. С первого сентября 2024 года МегаФон отключает своим абонентам расход трафика на старте делового и учебного сезона, когда в подземном транспорте вырастает пассажиропоток.

Тем временем мобильным интернетом в метро в двух городах пользуются всё активнее. С начала года объём трафика в столичной подземке вырос на 115 %, в петербургской — на 48 %. Это связано в том числе и с наплывом туристов в летний период. В Москве чаще можно встретить гостей из Санкт-Петербурга, а в Петербурге — москвичей. При этом путешественники из Коми активно посещают метрополитены обоих городов. С начала года объем трафика, который прокачивают жители республики в столичном и петербуржском метро, также вырос в 3 раза и составил около 1 терабайта в месяц в каждой из подземок. Этого хватит на часовое прослушивание музыки со стриминговых платформ каждым пользователем из Коми в столичной подземке.

Доля мужчин, которые чаще ездят в столичном метро, на 17 % больше женщин, а самый часто встречающийся возраст пассажиров — 36-46 лет. В подземке Санкт-Петербурга ситуация иная — здесь женщин можно встретить на 2 % чаще, а пассажиров больше в возрасте 46-65 лет. Несмотря на это, в пути все они пользуются одними и теми же приложениями: более 53 % всего трафика в подземках приходится на Telegram, «Кинопоиск», «Вконтакте» и YouTube.

МегаФон постоянно отслеживает уровень нагрузки на сеть в метро двух столиц. Так, в метрополитене Санкт-Петербурга с начала года специалисты модернизируют оборудование на всех станциях, в вестибюлях и внутри тоннелей. Инженеры продолжат основные работы до октября и будут постепенно вводить в эксплуатацию новые мощности. Уже сейчас абоненты МегаФона могут почувствовать увеличение скорости передачи данных на Московско-Петроградской (синей) ветке метро на 20 %.

Для более широкого покрытия и устойчивого сигнала связисты используют в метро единую антенно-фидерную систему, в основе которой — высокочастотный излучающий кабель, внешне не отличимый от привычных электропроводов на стенах подземки. Через поперечные прорези на нем излучается радиосигнал, который напрямую связывается с устройствами сотен пассажиров каждого поезда.