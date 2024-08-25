Владимир Уйба вручил госнаграды работникам угольной отрасли Коми

Фото администрации Главы Республики Коми

Владимир Уйба наградил работников угледобывающей отрасли Воркуты государственными наградами. Об этом сообщает администрация Главы Коми. Глава региона выразил благодарность жителям Воркуты за их усердную работу и вклад в развитие города, Республики Коми и всей страны. Особое внимание Владимир Уйба уделил ветеранам, передав им слова особой признательности.

Владимир Викторович подчеркнул важность компаний "ВоркутаУголь" и AEON в развитии Воркуты. Благодаря их поддержке был разработан мастер-план, который позиционирует город как стратегически важный пункт в Арктике.