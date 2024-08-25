Владимир Уйба вручил госнаграды работникам угольной отрасли Коми
- 20:15 25 августа
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- Анастасия Амелькина
Владимир Уйба наградил работников угледобывающей отрасли Воркуты государственными наградами. Об этом сообщает администрация Главы Коми.
Глава региона выразил благодарность жителям Воркуты за их усердную работу и вклад в развитие города, Республики Коми и всей страны. Особое внимание Владимир Уйба уделил ветеранам, передав им слова особой признательности.
Владимир Викторович подчеркнул важность компаний "ВоркутаУголь" и AEON в развитии Воркуты. Благодаря их поддержке был разработан мастер-план, который позиционирует город как стратегически важный пункт в Арктике.
По поручению Президента России, к 1 октября 2024 года должен быть утверждён долгосрочный план развития Воркутинской агломерации до 2035 года. Эти планы позволят Воркуте стать центром освоения минерально-сырьевой базы, транспортным узлом и комфортным для жизни городом.