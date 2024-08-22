Зеленецкая птицефабрика отмечает юбилей

22 августа 1984 года была образована «Птицефабрика Зеленецкая». Период становления и развития предприятия пришелся на нелегкие и тревожные годы, но «Зеленецкая» за сорок лет работы смогла укрепить свои позиции и значительно расширить сферу деятельности.

Предприятие справилось с тяжелейшим кризисом девяностых и объединило под своим крылом целых три значимых для региона производства. Проведя масштабную реконструкцию и модернизацию собственных мощностей, яичной птицефабрики и свиноводческого комплекса, построив собственный комбикормовый завод, «Зеленецкая» стала современным агропромышленным холдингом и ведущим сельхозпредприятием Республики Коми.

В честь юбилея более двухсот работников «Птицефабрики Зеленецкая» отмечены заслуженными наградами федерального и республиканского уровней. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса были вручены Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства России оператору Сергею Белых, мастеру Александру Калмыкову, ведущему зоотехнику Фёдору Хозяинову. Еще 175 работников предприятия отмечены Благодарностями Минсельхоза России, Почетными грамотами и Благодарностями Минсельхоза Республики Коми, Почетными грамотами МО МР «Сыктывдинский» и Почетными грамотами птицефабрики. Более пятидесяти сотрудников, отработавших двадцать лет на производстве, в этом году удостоены Почетного звания «Ветеран предприятия».