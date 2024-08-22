Зеленецкая птицефабрика отмечает юбилей
- 09:00 22 августа
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Зеленецкая птицефабрика отмечает юбилей
22 августа 1984 года была образована «Птицефабрика Зеленецкая». Период становления и развития предприятия пришелся на нелегкие и тревожные годы, но «Зеленецкая» за сорок лет работы смогла укрепить свои позиции и значительно расширить сферу деятельности.
Предприятие справилось с тяжелейшим кризисом девяностых и объединило под своим крылом целых три значимых для региона производства. Проведя масштабную реконструкцию и модернизацию собственных мощностей, яичной птицефабрики и свиноводческого комплекса, построив собственный комбикормовый завод, «Зеленецкая» стала современным агропромышленным холдингом и ведущим сельхозпредприятием Республики Коми.
В честь юбилея более двухсот работников «Птицефабрики Зеленецкая» отмечены заслуженными наградами федерального и республиканского уровней. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса были вручены Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства России оператору Сергею Белых, мастеру Александру Калмыкову, ведущему зоотехнику Фёдору Хозяинову. Еще 175 работников предприятия отмечены Благодарностями Минсельхоза России, Почетными грамотами и Благодарностями Минсельхоза Республики Коми, Почетными грамотами МО МР «Сыктывдинский» и Почетными грамотами птицефабрики. Более пятидесяти сотрудников, отработавших двадцать лет на производстве, в этом году удостоены Почетного звания «Ветеран предприятия».
«От всей души благодарю всех работников птицефабрики за усердный труд, самоотдачу и верность выбранной профессии. Ваш большой опыт и ответственное отношение к своему делу служат примером для тех, кто только начинает свой профессиональный путь. На нашем предприятии мы стараемся создать все условия, чтобы работники с удовольствием приходили на работу и трудились с душой. Я желаю здоровья, неиссякаемой энергии, достатка, добра и благополучия всем работникам и ветеранам отрасли», – обратился к коллективу генеральный директор Николай Черный.
Желаем птицефабрике всегда быть примером высокой культуры производства и локомотивом аграрной отрасли региона. С юбилеем, «Зеленецкая»!