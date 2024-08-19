Как хранить и очищать зубные протезы?

Протезирование – одна из наиболее востребованных процедур в стоматологии,

которая может произойти в любом возрасте: и в 25, и в 70. Разбираемся, как лучше

ухаживать за полостью рта с особыми потребностями вместе со стоматологом-

гигиенистом, экспертом бренда для ухода за зубными протезами SPLAT CONFIDent

Юлией Клячиной.

Необходимые этапы ухода:

Начинать уход стоит с зубной щетки с маленькой головкой и ровным срезом. Лучше покупать мягкие пасты без красителей с увлажняющим эффектом и приятным ароматом. Ополаскиватель и монопучковая зубная щетка помогут убрать остатки пищи после еды. Не нужно пользоваться зубочистками и высокоабразивными пастами, так как они повреждают лак, которым покрыты вставные зубы. Из-за таких дефектов съемный протез может темнеть по местам трещин. Для того чтобы ухаживать за деснами и сохранять их здоровыми, а также не бояться потерять протез, существует специальный крем для фиксации протезов. Он надежно фиксирует протез в течение дня без каких-либо неприятных ощущений и укрепляет его без изменения его положения. В RnD-лаборатории SPLAT Global ученые разработали уникальную формулу и уже подали ее на патентную заявку. Состав сочетает в себе натуральные масла, фиксирующие полимеры нового поколения и растительные экстракты.