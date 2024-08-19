Как хранить и очищать зубные протезы?
- 11:24 19 августа
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Как хранить и очищать зубные протезы?
Протезирование – одна из наиболее востребованных процедур в стоматологии,
которая может произойти в любом возрасте: и в 25, и в 70. Разбираемся, как лучше
ухаживать за полостью рта с особыми потребностями вместе со стоматологом-
гигиенистом, экспертом бренда для ухода за зубными протезами SPLAT CONFIDent
Юлией Клячиной.
Необходимые этапы ухода:
- Начинать уход стоит с зубной щетки с маленькой головкой и ровным срезом. Лучше покупать мягкие пасты без красителей с увлажняющим эффектом и приятным ароматом.
- Ополаскиватель и монопучковая зубная щетка помогут убрать остатки пищи после еды.
- Не нужно пользоваться зубочистками и высокоабразивными пастами, так как они повреждают лак, которым покрыты вставные зубы. Из-за таких дефектов съемный протез может темнеть по местам трещин.
- Для того чтобы ухаживать за деснами и сохранять их здоровыми, а также не бояться потерять протез, существует специальный крем для фиксации протезов. Он надежно фиксирует протез в течение дня без каких-либо неприятных ощущений и укрепляет его без изменения его положения. В RnD-лаборатории SPLAT Global ученые разработали уникальную формулу и уже подали ее на патентную заявку. Состав сочетает в себе натуральные масла, фиксирующие полимеры нового поколения и растительные экстракты.
«Использование натуральных масел вместо вазелина делает крем более нежным и
безопасным для кожи, современные полимеры активируются при контакте с водой,
обеспечивая моментальное закрепление протеза и продолжительный эффект без
негативного воздействия на десну и нёбо, а растительные экстракты предотвращают
воспаления и кариес, успокаивают раздраженные десны и ускоряют заживление ран» -
объясняет технолог-разработчик SPLAT Global Григорий Евсеев.
5. Cами протезы нужно промывать в растворе из специальных очищающих таблеток. Так они дольше сохранят свою функциональность, форму и красоту.
6. Ирригатор очень удобен, когда нужно хорошо промыть полость рта, но не снимать протез (когда вы не дома). Он поможет добиться чистоты и свежести дыхания, после пищи, которая липнет к зубам или забивается под протез.