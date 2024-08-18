В Коми в аварии с двумя Hyundai пострадали два человека
- 13:15 18 августа
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- Анастасия Амелькина
В Сосногорске столкнулись два “Хендая”. Один из водителей не учел безопасную дистанцию. Об этом сообщает УГИБДД региона.
17 августа 2024 года около 10:10 в Сосногорске произошло ДТП. Мужчина 1983 года рождения за рулём Hyundai Solaris ехал в сторону улицы 65 лет Победы по дороге “Подъезд к Сосногорской ЦРБ”. На втором километре данной автодороги сосногорец не учёл безопасную дистанцию до едущего впереди Hyundai Tucson и врезался в него.
Водитель “Хендай Туксон” 1969 года рождения получил ушибленную рану лба и сотрясение головного мозга. Управлявший “Солярисом” мужчина получил ушиб правой стопы. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.
Водитель Hyundai Solaris за рулём с 2003 года. За это время он лишь 4 раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.