В Коми в аварии с двумя Hyundai пострадали два человека

В Сосногорске столкнулись два “Хендая”. Один из водителей не учел безопасную дистанцию. Об этом сообщает УГИБДД региона.

17 августа 2024 года около 10:10 в Сосногорске произошло ДТП. Мужчина 1983 года рождения за рулём Hyundai Solaris ехал в сторону улицы 65 лет Победы по дороге “Подъезд к Сосногорской ЦРБ”. На втором километре данной автодороги сосногорец не учёл безопасную дистанцию до едущего впереди Hyundai Tucson и врезался в него.