В одном из городов Коми рассматривают стройку нового жилья для расселения авариек
- 13:00 10 августа
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- Дмитрий Толстенёв
Печора стоит перед важной задачей по расселению аварийного жилья. В настоящее время в районе завершается процесс переселения жильцов из четырех ветхих зданий, что является частью текущей программы.
На встрече с представителями СМИ 9 августа и. о. руководителя администрации Печорского района Галина Яковина сообщила, что завершение этой программы позволяет перейти к следующему этапу, однако муниципалитет не может самостоятельно войти в новую программу. Это должна сделать республика в целом, так как еще несколько районов ждут расселения.
В последние годы администрация Печоры активно работает над улучшением жилищных условий. В 2023 году район столкнулся с серьезными проблемами, связанными с угрозой обрушения зданий на улицах Привокзальная и Стадионная. В условиях острого дефицита средств, администрации района удалось привлечь финансирование из бюджета республики. В результате, было выделено 54 миллиона рублей на расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.
Ситуация обострилась в ноябре 2023 года, когда началось обрушение третьего подъезда пятиэтажного дома в поселке Талом. На экстренные работы и расселение этого здания было выделено 58 миллионов рублей из резервного фонда, что позволило практически завершить процесс освобождения дома.
На 2024 год запланирована новая муниципальная программа по расселению аварийных домов. В рамках этой программы выделено 29 миллионов рублей, что позволит завершить расселение еще четырех аварийных домов, расположенных по улицам Привокзальная, Гагарина и Центральная. В новую программу вошли 186 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.
Однако в будущем Печору может ожидать сложность в решении проблемы расселения, так как на вторичном рынке жилья может не хватить предложений. В связи с этим, возможно, муниципалитету придется рассмотреть возможность нового строительства. Последний раз в Печоре строились дома в 2017 году, но подрядчик оказался ненадежным, и администрация до сих пор получает жалобы на качество построенных зданий.
Проблема расселения аварийного жилья в Печоре требует комплексного подхода и эффективного взаимодействия между местными властями и республиканским правительством. Только совместными усилиями можно обеспечить жителям района безопасные и комфортные условия для проживания.