В одном из городов Коми рассматривают стройку нового жилья для расселения авариек

Печора стоит перед важной задачей по расселению аварийного жилья. В настоящее время в районе завершается процесс переселения жильцов из четырех ветхих зданий, что является частью текущей программы.

На встрече с представителями СМИ 9 августа и. о. руководителя администрации Печорского района Галина Яковина сообщила, что завершение этой программы позволяет перейти к следующему этапу, однако муниципалитет не может самостоятельно войти в новую программу. Это должна сделать республика в целом, так как еще несколько районов ждут расселения.