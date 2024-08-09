Жильцов разрушенного дома в Печоре планируют переселить к кону сентября
- 01:00 10 августа
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- Инесса Богатая
В Печоре продолжается расселение жителей из многоквартирного дома на Печорском проспекте, 69, который частично разрушился в мае. Чрезвычайная ситуация будет действовать до полного сноса здания и рекультивации территории. На переселение выделено 53 миллиона рублей из резервного фонда республики.
Дом состоял из 111 помещений, 88 из которых были частной собственностью, а 23 принадлежали муниципалитету. На данный момент 68 владельцам выплачены компенсации, с другими продолжается работа.
Процесс переселения муниципальных квартир занимает больше времени, так как администрация обязана предоставить благоустроенное жилье взамен утраченного. Для замены жилья площадью 12-18 квадратных метров необходимы однокомнатные квартиры, но выделенных средств на это не хватает, поэтому проводится ремонт пустующих муниципальных помещений. Оценка была проведена для восьми квартир, в настоящее время идет подписание договоров социального найма.
К концу сентября все пострадавшие жильцы должны получить новые квартиры. Временно восемь семей обеспечены временным жильем.
Многоквартирный дом частично разрушился 11 мая, вследствие чего эвакуировали 15 человек. Глава Коми Владимир Уйба посетил место происшествия лично. Прокуратура и Следственный комитет Коми проводят расследования. Разбор завалов велся с участием более 100 человек. Владимир Уйба поручил местным властям составить списки потенциально опасных зданий и рассмотреть вопрос переселения жителей двух аварийных домов в Печоре.