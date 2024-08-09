Жильцов разрушенного дома в Печоре планируют переселить к кону сентября

В Печоре продолжается расселение жителей из многоквартирного дома на Печорском проспекте, 69, который частично разрушился в мае. Чрезвычайная ситуация будет действовать до полного сноса здания и рекультивации территории. На переселение выделено 53 миллиона рублей из резервного фонда республики.

Дом состоял из 111 помещений, 88 из которых были частной собственностью, а 23 принадлежали муниципалитету. На данный момент 68 владельцам выплачены компенсации, с другими продолжается работа.