Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Астролог Глоба пообещала трем знакам Зодиака череду счастливых событий до конца лета

Астролог Глоба пообещала трем знакам Зодиака череду счастливых событий до конца летаfreepik.com

Сезон для них закончится приятными событиями, считает астролог

Российский астролог Тамара Глоба считает, что все знаки Зодиака к концу лета  могут рассчитывать на приятное времяпрепровождение.  И неважно, сколько трудностей осталось позади с начала года — лето сгладит все тревоги и даст шанс настроить судьбу на позитивный лад.

Вторая половина сезона, по мнению известного астролога, будет слегка непредсказуемой, с ее переменчивым характером столкнется каждый из знаков Зодиакального круга. Глоба считает, что не только от звезд, но и от самого человека зависит, как пройдут последние теплые дни года.

Она выделяет три знака, которые распорядятся летним временем с пользой, и смогут получить от судьбы приятные сюрпризы до начала осени.

К их числу эксперт отнесла Тельцов, Раков и Дев, которые, проявив решительность и целеустремленность, смогут  конца августа решить немало личных и профессиональных задач.

Телец

Земной знак будет уверен в себе настолько, что примется критиковать партнеров. Глоба советует сменить гнев на милость и, таким образом, добиться большего успеха, как в профессиональной, так и в личной сферах. Тельцы должны  расслабиться и просто наслаждаться счастьем и той гармонией, которая пришла в их жизнь этим летом.

Профессиональная сфера до конца летнего сезона не будет тревожить представителей знака настолько сильно, как обычно. Но, тем не менее, заделы для интересных проектов появятся и тут, и знак ощутит прилив любви к работе, который не испытывал уже давно.

Глоба советует баловать себя, находя время для занятий спортом или прогулок — они позволят пополнить запасы энергии перед холодным периодом.

Рак

И так осторожные, Раки до конца лета станут еще более аккуратными в общении с людьми. Следуя своей  интуиции, они сделают правильный выбор из нескольких предложений о работе, поэтому застоя в творчестве им ждать не надо. А хорошее отношение начальства принесет знаку добавку к основным доходам, поэтому не будет проблем и с расходами на отдых.

Глоба считает, что у Раков будет достаточно времени, чтобы поправить здоровье и попутешествовать. Они смогут выбрать приятный маршрут в теплые края и сполна насладиться любимым солнцем. Астролог советует знаку не лихачить на трассе, потому что в конце лета возрастает риск дорожных аварий.

Дева

Пусть жару представители знака пережили с трудом, Дева возьмет реванш в конце лета. Знак сможет выйти из временного застоя и активно примется за дела, которых накопилось немало.

Дева рискнет пойти на новый виток обучения, начав его не осенью, как остальные, а у же в конце июля.  Дело в том, что знак по-новому посмотрит на свое предназначение, отсюда появятся и новые задачи.

Во всей профессиональной суете Девы не забудут о своем здоровье, а также часть времени станут проводить на свежем воздухе. В итоге, пожаловаться на нехватку сил осенью шанса у знака не будет. Глоба советует во всех тратах прислушиваться к голосу разума, который рассудить, в каком направлении Девам двигаться дальше, пишет topnews.ru.

...

  • 0

Популярное

Последние новости