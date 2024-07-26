Астролог Глоба пообещала трем знакам Зодиака череду счастливых событий до конца лета

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Сезон для них закончится приятными событиями, считает астролог Российский астролог Тамара Глоба считает, что все знаки Зодиака к концу лета могут рассчитывать на приятное времяпрепровождение. И неважно, сколько трудностей осталось позади с начала года — лето сгладит все тревоги и даст шанс настроить судьбу на позитивный лад.

Вторая половина сезона, по мнению известного астролога, будет слегка непредсказуемой, с ее переменчивым характером столкнется каждый из знаков Зодиакального круга. Глоба считает, что не только от звезд, но и от самого человека зависит, как пройдут последние теплые дни года.

Она выделяет три знака, которые распорядятся летним временем с пользой, и смогут получить от судьбы приятные сюрпризы до начала осени.

К их числу эксперт отнесла Тельцов, Раков и Дев, которые, проявив решительность и целеустремленность, смогут конца августа решить немало личных и профессиональных задач.

Телец

Земной знак будет уверен в себе настолько, что примется критиковать партнеров. Глоба советует сменить гнев на милость и, таким образом, добиться большего успеха, как в профессиональной, так и в личной сферах. Тельцы должны расслабиться и просто наслаждаться счастьем и той гармонией, которая пришла в их жизнь этим летом.

Профессиональная сфера до конца летнего сезона не будет тревожить представителей знака настолько сильно, как обычно. Но, тем не менее, заделы для интересных проектов появятся и тут, и знак ощутит прилив любви к работе, который не испытывал уже давно.

Глоба советует баловать себя, находя время для занятий спортом или прогулок — они позволят пополнить запасы энергии перед холодным периодом.

Рак

И так осторожные, Раки до конца лета станут еще более аккуратными в общении с людьми. Следуя своей интуиции, они сделают правильный выбор из нескольких предложений о работе, поэтому застоя в творчестве им ждать не надо. А хорошее отношение начальства принесет знаку добавку к основным доходам, поэтому не будет проблем и с расходами на отдых.

Глоба считает, что у Раков будет достаточно времени, чтобы поправить здоровье и попутешествовать. Они смогут выбрать приятный маршрут в теплые края и сполна насладиться любимым солнцем. Астролог советует знаку не лихачить на трассе, потому что в конце лета возрастает риск дорожных аварий.

Дева

Пусть жару представители знака пережили с трудом, Дева возьмет реванш в конце лета. Знак сможет выйти из временного застоя и активно примется за дела, которых накопилось немало.

Дева рискнет пойти на новый виток обучения, начав его не осенью, как остальные, а у же в конце июля. Дело в том, что знак по-новому посмотрит на свое предназначение, отсюда появятся и новые задачи.