Нестерпимая жара и ураганы из преисподней: Вильфанд предупредил россиян об аномальной погоде

Южные регионы России и Северный Кавказ столкнулись с опасной жарой, которая не собирается ослабевать. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Ростовской и Астраханской областях достигает 40-42 градусов, в Ставрополье – до 40 градусов, а в Краснодарском крае варьируется от 31 до 41 градуса.

Особое внимание уделяется черноморскому побережью, где обычно морской бриз смягчает климат, но сейчас температура достигает 37 градусов, что значительно выше обычных 30-32 градусов.