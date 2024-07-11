Нестерпимая жара и ураганы из преисподней: Вильфанд предупредил россиян об аномальной погоде
- 09:20 11 июля
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- Служба новостей
Южные регионы России и Северный Кавказ столкнулись с опасной жарой, которая не собирается ослабевать. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Ростовской и Астраханской областях достигает 40-42 градусов, в Ставрополье – до 40 градусов, а в Краснодарском крае варьируется от 31 до 41 градуса.
Особое внимание уделяется черноморскому побережью, где обычно морской бриз смягчает климат, но сейчас температура достигает 37 градусов, что значительно выше обычных 30-32 градусов.
Кроме того, в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чеченской Республике и Карачаево-Черкесии температура поднимается до 36-38 градусов. В этих регионах также наблюдаются сильные дожди и ветер до 25 м/с.
На Дальнем Востоке, в частности в Якутии, высокая температура увеличивает риск пожаров на севере региона. В южной части Якутии, Бурятии и Забайкальском крае уже фиксируется высокая пожарная опасность.
Сильные дожди с грозами, градом и порывами ветра свыше 20 м/с прогнозируются в Хакасии, центральных южных районах Красноярского края, Алтае, Кемеровской области, Оренбурге, Челябинской области и Башкортостане. В этих регионах ожидаются ливни, грозы, крупный град и ветер до 26 м/с, создавая очень опасные погодные условия, сообщает ТАСС.