Сбер создал DS-команду из 2,7 тысяч сильнейших специалистов
- 13:30 5 июля
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- astakhovaxenia
Формирование сильной DS-команды остается в фокусе внимания Сбера — это основополагающий элемент для внедрения искусственного интеллекта
На Финансовом конгрессе Банка России Александр Ведяхин рассказал, что в Сбере создана сильнейшая команда, работающая над развитием и внедрением AI-технологий.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Формирование сильной DS-команды было и остается в фокусе внимания Сбера и является основополагающим элементом для внедрения искусственного интеллекта наряду с созданием инфраструктуры, единого хранилища данных и качественного модельного ландшафта. На сегодняшний день поддержкой модельного ландшафта и разработкой прорывных SOTA-решений занимается DS-команда Сбера, которая насчитывает приблизительно 2,7 тысяч специалистов. Это позволило Сберу получить финансовый эффект от AI около 900 миллиардов рублей накопительным итогом с 2020 года — со среднегодовым темпом роста около 50%. Кроме того, Сбер инвестировал в развитие прикладной и фундаментальной исследовательской деятельности, создал сильную команду из более чем 300 R&D-специалистов в области искусственного интеллекта. За 2023 год научными сотрудниками на знаковых конференциях уровня A/A* было представлено 36 научных работ, еще 57 работ было опубликовано в научных журналах категории Q1".