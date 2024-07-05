Сбер создал DS-команду из 2,7 тысяч сильнейших специалистов

Формирование сильной DS -команды остается в фокусе внимания Сбера — это основополагающий элемент для внедрения искусственного интеллекта

На Финансовом конгрессе Банка России Александр Ведяхин рассказал, что в Сбере создана сильнейшая команда, работающая над развитием и внедрением AI-технологий.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: