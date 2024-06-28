Сбер: 10,3 миллиарда кредитных средств получили жители Республики Коми на потребительские цели

С января по май 2024 года жители Северо-Запада взяли в Сбербанке потребительские кредиты на 134,5 миллиардов рублей , в Республике Коми – 10,3 миллиардов рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: