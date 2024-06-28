Сбер: 10,3 миллиарда кредитных средств получили жители Республики Коми на потребительские цели
- 16:00 28 июня
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- astakhovaxenia
С января по май 2024 года жители Северо-Запада взяли в Сбербанке потребительские кредиты на 134,5 миллиардов рублей, в Республике Коми – 10,3 миллиардов рублей.
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:
"Потребительский кредит Сбера остается одним из самых популярных в России. Мы сделали этот продукт максимально удобным и простым. Открыть его можно быстро и в офисе, и онлайн. При этом уже более 90% наших клиентов на Северо-Западе предпочитают именно Сбербанк Онлайн. Кроме этого, заемщик может получать дополнительную выгоду: например, кешбэк бонусами с подпиской СберПрайм Плюс. А для зарплатных клиентов есть ещё и скидка на годовую процентную ставку".
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
"Потребительский кредит в Сбере — простой способ получить деньги на любые цели. Это может быть ремонт в квартире, путешествие или любая другая ваша мечта".
Подробнее о потребительском кредитовании на сайте банка.