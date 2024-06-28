Правительство Архангельской области и Сбер разработали предложения для AI-трансформации региона

В Архангельске прошла дизайн-сессия, посвященная использованию технологий искусственного интеллекта ( AI ). Ее открыли губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Формат проведения дизайн-сессии предусматривал разделение участников – представителей отраслевых министерств Архангельской области и экспертов Сбера – на пять команд, в которых они изучили способы применения AI и предложили собственные идеи по цифровой трансформации региона. Основываясь на реальных кейсах, участники разработали проекты по использованию искусственного интеллекта в сферах здравоохранения и социальной защиты, образования и спорта, туризма и транспорта, государственного управления, развития городской среды и заботе об экологии.

Одной из главных тем обсуждения стал генеративный искусственный интеллект (ГИИ). Эксперты считают, что технологии на его основе могут способствовать осуществлению прорыва в совершенствовании государственных сервисов для прогнозирования потребностей граждан и бизнеса. В конечном итоге, жителей региона может ждать новый уровень качества и комфорта при пользовании привычными услугами.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

"При активной поддержке губернатора Архангельской области Александра Витальевича Цыбульского мы уже успешно реализовали пилотный проект в области здравоохранения – дистанционный мониторинг пациентов с сахарным диабетом. Дизайн-сессия – логичное продолжение нашего сотрудничества с правительством по внедрению AI -технологий в регионе. Решительные шаги от теории к практике позволяют максимально использовать потенциал искусственного интеллекта и внедрять его в те сферы, которые уже готовы к этому. Уверен, наше сотрудничество не только откроет новые преимущества для бизнеса и власти, но и сделает жизнь людей более удобной и комфортной".

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области: