Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Ухте самокатчик сбил 10-летнего мальчика: транспорт виновника ДТП относился к мопедам

В Ухте самокатчик сбил 10-летнего мальчика: транспорт виновника ДТП относился к мопедамФото Управления Госавтоинспекции РК

В Ухте произошло столкновение двух самокатчиков. В дорожно-транспортном происшествии получил травмы 10-летний мальчик. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по Республике Коми.

По данным регионального ведомства, инцидент случился 27 июня в 14:40. Молодой человек 19 лет, управлявший электрическим самокатом, который приравнен к мопедам и требует наличия водительских прав, двигался по проспекту Ленина в сторону проспекта Космонавтов. Проезжая рядом с домом №2/15 на улице Ленина, мужчина наехал на 10-летнего мальчика, двигавшегося навстречу на детском самокате.

В результате аварии ребенок получил ушибленную рану левой скулы. К счастью, госпитализация не потребовалась. На момент проишествия ребенок находился на прогулке без сопровождения взрослых.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости