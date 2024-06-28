В Ухте самокатчик сбил 10-летнего мальчика: транспорт виновника ДТП относился к мопедам
- 12:45 28 июня
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- Инесса Богатая
В Ухте произошло столкновение двух самокатчиков. В дорожно-транспортном происшествии получил травмы 10-летний мальчик. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по Республике Коми.
По данным регионального ведомства, инцидент случился 27 июня в 14:40. Молодой человек 19 лет, управлявший электрическим самокатом, который приравнен к мопедам и требует наличия водительских прав, двигался по проспекту Ленина в сторону проспекта Космонавтов. Проезжая рядом с домом №2/15 на улице Ленина, мужчина наехал на 10-летнего мальчика, двигавшегося навстречу на детском самокате.
В результате аварии ребенок получил ушибленную рану левой скулы. К счастью, госпитализация не потребовалась. На момент проишествия ребенок находился на прогулке без сопровождения взрослых.
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