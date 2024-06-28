Два ухтинца отдали мошенников более 1,6 миллионов рублей
- 11:43 28 июня
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- Инесса Богатая
Двое жителей Республики Коми потеряли из-за мошенников свыше 1, 6 миллиона рублей. В Ухте полиция пытается установить личности аферитов, которые обманным путем выманили более 1, 6 миллиона рублей у двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Коми.
По данным ведомства, 43-летний мужчина получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником финансового учреждения. Мошенник сообщил о несанкционированном доступе к его банковскому кабинету, и, что все его средства были списаны. Для отмены операции аферист предложил перевести деньги на указанный счет, заверив, что средства после этого будут возвращены. Поверив обману, пострадавший через онлайн-приложение перевел мошенникам 700 тысяч рублей.
Второй жертвой аферистов также стад ухтинец. Так, 33-летний мужчина поверил неизвестному "менеджеру" банковского отделения и перевел на счета аферистов более 900 тысяч рублей.
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