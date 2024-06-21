Прокуратура настояла: жительнице Коми пришлось развестись с многодетным отцом из Сирии

Правоохранители выяснили, что сириец женился ради получения гражданства На днях в горсуде Ухты было рассмотрено гражданское дело по иску прокурора о признании брака, заключенного между 49-летним сирийским гражданином и 44-летней россиянкой, недействительным.

В ходе расследования выяснилось, что в марте 2020 года сирийский гражданин впервые прибыл в Россию на основании однократной туристической визы сроком на один месяц. Через 20 дней после въезда он и жительница Ухты подали заявление о заключении брака. Для сокращения срока ожидания регистрации была предоставлена справка о беременности невесты. В итоге брак был заключен, и сириец получил разрешение на временное проживание в России до мая 2023 года. Позднее мужчина оформил отцовство над несовершеннолетним ребенком супруги, не будучи его биологическим отцом. В декабре 2020 года, после оформления отцовства, сириец получил российское гражданство.

Согласно материалам проверки прокуратуры, брак был фиктивным: супруги никогда вместе не проживали, не вели совместное хозяйство, у них нет совместного имущества и общих детей, а своих обязанностей по воспитанию ребенка мужчина не исполнял. Более того, при вступлении в брак он скрыл наличие четырех детей, проживающих за пределами России, а в период брака у него родился еще один ребенок.

Прокуратура Ухты обратилась в суд с требованием признать брак недействительным. Суд удовлетворил иск, вынеся заочное решение по делу.