Клиенты Сбера в мае заключили рекордное количество ипотечных сделок на рынке первичного жилья

Аналитический центр Домклик Сбербанка в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за прошедший месяц, в мае 2024 года. Эксперты рассмотрели структуру выданных ипотечных кредитов, а именно их распределение между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС.

Распределение ипотеки по типам кредитов для ТОП-10 регионов по количеству выдач в мае 2024: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как "Первичное" и "Вторичное" соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). "Остальное" включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач.

В мае 2024 года Сбер выдал 77,1 тысяч кредитов на сумму 286,9 миллиардов рублей – самые высокие показатели в 2024 году. Значения параметров увеличились с апреля на 34% и 48% соответственно. Показатели выросли на всех основных рынках недвижимости (новостройки, готовое жилье, индивидуальное жилищное строительство), при этом структура выданных кредитов существенно изменилась.

Первичный рынок

В мае 2024 года количество сделок на первичном рынке достигло 30,4 тысяч, что почти в 2 раза выше, чем в апреле, и в 4,4 раза выше, чем в марте. Более того, показатель оказался выше значений марта-июня 2023 года, которые варьировались от 25 до 27 тысяч штук.

В свою очередь, доля выдач на новостройки от общего количества ипотечных кредитов выросла до 39,4% (+12,2 п.п. с апреля) и приблизилась к рекордному значению, которое было зафиксировано в декабре прошлого года (39,7%).

Аналитики Домклик связывают существенный прирост спроса на первичном рынке с приближающимся завершением программы Господдержки , которое состоится 1 июля.

Также востребованность новостроек выросла на фоне дискуссий вокруг изменения условий по Семейной ипотеке с 1 июля: на сегодняшний день обсуждается повышение ставки с 6% до 12% для заемщиков с детьми старше 6 лет.

Кроме того, Сбер постоянно работает над улучшением условий по другим важным льготным программам:

- для получения " Дальневосточной и Арктической ипотеки" в Сбербанке педагогам и медикам теперь достаточно непятилетнего, а трехмесячного стажа работы.

- клиенты Сбера теперь могут оформить льготную IT-ипотеку с повышенным лимитом. В регионах-миллионниках новый лимит составляет 30 миллионов рублей, в остальных населенных пунктах — 15 миллионов. Сумма в пределах базового лимита будет оформлена по льготной ставке 5%, а сумма свыше — по рыночной.

Доля первичного рынка выросла во всех крупнейших регионах. Наибольший прирост показателя наблюдался в Воронежской области (+18,5 п.п.), Ростовской области (+17,5 п.п.) и Республике Татарстан (+16,1 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге параметр вырос на 15,1 п.п. и 12,6 п.п. соответственно.

Алексей Лейпи, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка:

"Второй месяц подряд Москва лидирует среди регионов по доле первичного рынка в общем количестве выданных кредитов. Если в апреле показатель превышал 47%, то в мае он уже составил 62,5%. Мы объясняем столь высокий темп роста в столице скорым завершением программы Господдержки и изменением условий "Семейной ипотеки".

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: