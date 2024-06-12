Владимир Уйба проинформировал жителей Коми о ходе строительства социально значимых объектов

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми активно идёт строительство детского сада, школ, поликлиники, лечебного корпуса и других социально значимых объектов региона. О ходе работ сообщает Глава Республики Владимир Уйба. На данный момент в Коми идёт возведение 11 социально значимых объектов и 1 реконструкция. Готовность каждого проекта варьирует от 13 до 90 процентов.

На этапе подготовительных работ пока находится школа на Тентюковской улице в Сыктывкаре. Она вместит в себя 825 учащихся. Также образовательные учреждения строятся в Ижме и Эжвинском районе. Школа на 600 мест готова на 51,4%, а Емвальская на 89,3%.

Благоустройство и отделка внутренних помещений сейчас идёт в лечебном корпусе села Визинга. Проект выполнен на 61 процент. На 1% больше готова врачебная амбулатория в Усть-Выми. На стадии отделки находится поликлиника участковой больницы в Каджероме.

В пристройке главного корпуса и приемного отделения ГУ “Республиканская детская клиническая больница” завершили устройство подвальных помещений. Республиканская инфекционная больница в столице Коми готова на 43%.

На 90,6 процентов выполнен детский сад в посёлке Озёрный Печорского района. Подготовительные работы идут на постройке многоквартирного дома в посёлке Елецкий Воркутинского района.

Залили фундамент и приступили к устройству стен в Усть-Куломе. Там на 13% готово отделение социальной реабилитации несовершеннолетних.