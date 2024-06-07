Сбер предупреждает о мошенничестве против детей в игровых сообществах
- 15:00 7 июня
- 6+
- astakhovaxenia
В период летних каникул возрастает риск мошенничеств против детей в игровых сообществах. Злоумышленники, действуя под видом представителей службы поддержки или участников игры, входят в доверие к детям и провоцируют их опустошать счета родителей. Об этом в ходе ПМЭФ рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов
Мошенники под видом представителей службы поддержки или участников игровых сообществ, от имени разработчиков или известных игровых блогеров связываются с детьми в тематических группах в мессенджерах и социальных сетях или начинают общение непосредственно в игровом чате. С помощью манипуляций они завоевывают доверие, после чего предлагают необходимую услугу: прокачать игрового персонажа, приобрести внутриигровую валюту, пройти сложный уровень, помочь получить редкие предметы экипировки, средства передвижения и так далее.
Чтобы получить желаемое, ребенка побуждают использовать мобильное устройство родителей с установленным приложением онлайн-банкинга. Мошенники убеждают его совершить ряд действий, направленных на хищение средств со счетов взрослых: отправить фото реквизитов карты из приложения, совершить перевод на указанные реквизиты в личном кабинете онлайн-банкинга родителя, ввести реквизиты карты на фишинговом сайте или отсканировать отправленный злоумышленниками QR-код.
Действия, которые заставляют совершить ребенка, могут быть различны, однако итог один — после них взрослый обнаруживает списание средств со своих счетов. Подробности схожей схемы на примере легенды со "службой поддержки" и советы по защите можно узнать на портале Сбера "Кибрарий".
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Хочу предупредить детей и родителей о возрастающих рисках мошенничества во время игр в интернете, так как в период летних каникул многие школьники больше времени проводят за компьютером. К увлеченному игрой ребенку гораздо проще войти в доверие: злоумышленник может оперировать фактором "командного духа", некой общей целью, льстить, обещать то, что игрок по определению хочет получить, некоторое время играть с ним в одной команде. Таким образом мошенник достаточно быстро превращается в "своего" и начинает управлять ребенком в своих интересах. В результате ребенок становится жертвой злоумышленников и под их влиянием опустошает счета родителей. Рекомендую родителям поговорить со своими детьми о правилах безопасного поведения в интернете. Информацию для этой беседы можно взять на портале Сбера по кибербезопасности "Кибрарий"".