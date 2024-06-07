Сбер предупреждает о мошенничестве против детей в игровых сообществах

В период летних каникул возрастает риск мошенничеств против детей в игровых сообществах. Злоумышленники, действуя под видом представителей службы поддержки или участников игры, входят в доверие к детям и провоцируют их опустошать счета родителей. Об этом в ходе ПМЭФ рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов

Мошенники под видом представителей службы поддержки или участников игровых сообществ, от имени разработчиков или известных игровых блогеров связываются с детьми в тематических группах в мессенджерах и социальных сетях или начинают общение непосредственно в игровом чате. С помощью манипуляций они завоевывают доверие, после чего предлагают необходимую услугу: прокачать игрового персонажа, приобрести внутриигровую валюту, пройти сложный уровень, помочь получить редкие предметы экипировки, средства передвижения и так далее.

Чтобы получить желаемое, ребенка побуждают использовать мобильное устройство родителей с установленным приложением онлайн-банкинга. Мошенники убеждают его совершить ряд действий, направленных на хищение средств со счетов взрослых: отправить фото реквизитов карты из приложения, совершить перевод на указанные реквизиты в личном кабинете онлайн-банкинга родителя, ввести реквизиты карты на фишинговом сайте или отсканировать отправленный злоумышленниками QR-код.

Действия, которые заставляют совершить ребенка, могут быть различны, однако итог один — после них взрослый обнаруживает списание средств со своих счетов. Подробности схожей схемы на примере легенды со "службой поддержки" и советы по защите можно узнать на портале Сбера " Кибрарий" .

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: