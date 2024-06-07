Сбер предложил разработать программу устойчивого развития и адаптации к климатическим изменениям

Старший вице-президент Сбербанка по ESG рассказала, как реализация стратегии устойчивого развития может стимулировать экономический рост и как объединить усилия на этом направлении в рамках Шанхайской организации сотрудничества

Принципы устойчивого развития стали неотъемлемой частью глобальных экономических процессов. С одной стороны, они обеспечивают темпы прироста экономики в быстроразвивающихся странах, в том числе странах — участницах ШОС, с другой — являются ответом на новые вызовы, связанные с климатическими и экологическими проблемами. Об этом Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка, рассказала на сессии "Перспективы развития делового сотрудничества в рамках ШОС в современных условиях" в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка: "Проекты устойчивого развития непосредственно влияют на экономический рост и энергетическую безопасность экономики. Государства и бизнес, вкладывая средства в устойчивое развитие, зеленые технологии и чистую энергетику, формируют новые возможности для доходной базы и экономического роста. Одна из ключевых ролей в этом лежит на развитии зеленых технологий. В мире объем инвестиций в этот сектор по итогам 2023 года превысил 5,2 триллионов долларов. По оценкам аналитиков, этот рынок к 2030 году может приблизиться к 10 триллионов долларов при глобальных темпах прироста в 30% ежегодно."

Татьяна Завьялова добавила, что если посмотреть на итоги COP28 (Конференция ООН по вопросам изменения климата), то можно увидеть, что важно не количество инициатив, а сколько стран их поддерживает. Так, наибольшее число стран поддержало всего три инициативы. Первая — продовольственная безопасность и устойчивое сельское хозяйство, которые обеспечивают в целом устойчивость стран и социальное благополучие населения. Вторая инициатива — адаптация к климатическим изменениям и здоровью граждан. И третья — энергетическая устойчивость и энергоэффективность. Все остальные инициативы получили меньшую поддержку. Это говорит о том, что большинство стран имеют очень близкие по сути задачи, которые нужно решать совместно. Это актуально и для ШОС.