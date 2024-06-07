Сбер предложил разработать программу устойчивого развития и адаптации к климатическим изменениям
- 12:00 7 июня
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- astakhovaxenia
Старший вице-президент Сбербанка по ESG рассказала, как реализация стратегии устойчивого развития может стимулировать экономический рост и как объединить усилия на этом направлении в рамках Шанхайской организации сотрудничества
Принципы устойчивого развития стали неотъемлемой частью глобальных экономических процессов. С одной стороны, они обеспечивают темпы прироста экономики в быстроразвивающихся странах, в том числе странах — участницах ШОС, с другой — являются ответом на новые вызовы, связанные с климатическими и экологическими проблемами. Об этом Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка, рассказала на сессии "Перспективы развития делового сотрудничества в рамках ШОС в современных условиях" в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума.
Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:
"Проекты устойчивого развития непосредственно влияют на экономический рост и энергетическую безопасность экономики. Государства и бизнес, вкладывая средства в устойчивое развитие, зеленые технологии и чистую энергетику, формируют новые возможности для доходной базы и экономического роста. Одна из ключевых ролей в этом лежит на развитии зеленых технологий. В мире объем инвестиций в этот сектор по итогам 2023 года превысил 5,2 триллионов долларов. По оценкам аналитиков, этот рынок к 2030 году может приблизиться к 10 триллионов долларов при глобальных темпах прироста в 30% ежегодно."
Татьяна Завьялова добавила, что если посмотреть на итоги COP28 (Конференция ООН по вопросам изменения климата), то можно увидеть, что важно не количество инициатив, а сколько стран их поддерживает. Так, наибольшее число стран поддержало всего три инициативы. Первая — продовольственная безопасность и устойчивое сельское хозяйство, которые обеспечивают в целом устойчивость стран и социальное благополучие населения. Вторая инициатива — адаптация к климатическим изменениям и здоровью граждан. И третья — энергетическая устойчивость и энергоэффективность. Все остальные инициативы получили меньшую поддержку. Это говорит о том, что большинство стран имеют очень близкие по сути задачи, которые нужно решать совместно. Это актуально и для ШОС.
Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:
"Нужно приходить к гармонизации нормативной базы в области устойчивого развития и ESG — это и таксономии, и стандарты отчетности. Мы видим, что нефинансовая отчетность постепенно становится обязательной во всем мире. И для нас очень важно, как для стран, работающих вместе, фокусирующихся и усиливающих друг друга, гармонизировать и упростить работу по этим направлениям."
По мнению Татьяны Завьяловой, инициатив только на государственном уровне без поддержки бизнеса, который не видит в этом своей эффективности, недостаточно: они не приживаются и не "взлетают". Одновременно инициативы только со стороны бизнеса не могут охватить больших территорий, тем более сразу нескольких государств. Соответственно, чтобы скооперироваться на межстрановом уровне сразу по нескольким направлениям, например, в плоскости законодательных нормативных документов, стандартизации и гармонизации отчетности или взаимному обмену зелеными технологиями, нужно вовлечение и государства и бизнеса.
Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:
"Еще один важный вопрос — доступность зеленых технологий и технологических решений в области климата и устойчивого развития для представителей разных стран. Мы можем создать единую платформу для обмена лучшими практиками и технологиями в области устойчивого развития и ESG. У Сбера уже есть протестированные решения на базе искусственного интеллекта, и мы готовы делиться нашими лучшими практиками."
Татьяна Завьялова отметила, что для эффективного взаимодействия стран нужна отдельная специализированная площадка, на который можно будет обсуждать вопросы устойчивого развития и климата. "Можно начать с разработки программы устойчивого развития и адаптации к климатическим изменениям, стран ШОС. Климат меняется, и самые большие ресурсы будет необходимо привлекать для адаптации к этим изменениям, решать инфраструктурные и социальные задачи. Здесь возникает ещё один вопрос — прозрачность и доступность финансовых ресурсов для реализации долгосрочных зеленых проектов", — добавила она.
Все эти вопросы нужно выносить на уровень саммита ШОС: консолидироваться и совместными усилиями создавать эффективные решения, обмениваясь лучшими практиками, резюмировала Татьяна Завьялова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня 2024 года.