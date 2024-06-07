Станислав Кузнецов: создание единой системы антифрода снизит масштаб телефонного мошенничества на 80

Надо создавать единую систему с участием банков, мобильных операторов, правоохранительных органов, маркетплейсов, регуляторов, где все участники получали бы одномоментно информацию о мошенничестве, украденном телефонном номере, о том, где точно находятся преступники. Такой подход мог бы резко уменьшить масштаб противоправных действий на 80–90%, заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка в ходе дискуссии "Цифровая безопасность клиента. Код доверия нового времени" на ПМЭФ-2024

Борьба с телефонным мошенничеством требует объединения усилий финансовых структур и регулятора, телекоммуникационных компаний и правоохранительных органов при ужесточении наказания для лиц, занимающихся преступной деятельностью. Об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов на дискуссии "Цифровая безопасность клиента. Код доверия нового времени" в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума.

Участниками дискуссии стали представители органов государственной власти и компаний, вовлеченные в разработку предложений по противодействию телефонному мошенничеству. Речь шла о том, что необходимы законодательные инициативы, регулирующие порядок предоставления сим-карт и ответственность за их неправомерное использование. С другой стороны, не менее важно повышать цифровую грамотность граждан.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Тема телефонного мошенничества чрезвычайно актуальна для нашей страны. Сегодня это огромная отрасль с миллиардными оборотами, с колоссальным числом вовлеченных в преступную деятельность людей и миллионами пострадавших. Тем не менее многие кредитные организации научились бороться с этим злом. В Сбере, например, эффективность составляет 99,8%. Наши алгоритмы искусственного интеллекта с высочайшей точностью определяют, что идёт мошенническая операция, и мы можем ее блокировать".

По словам Станислава Кузнецова, одна из необходимых мер — выявление так называемых дропов, то есть людей, которые участвуют в выводе преступно полученных средств. При этом деньги выводятся по-разному, даже с помощью компьютерных игр. По словам спикера, сегодня около 2 миллионов человек являются дропами. Сбер умеет эффективно определять таких преступников, как используя собственные антифрод-системы, так и сотрудничая с телекомами.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: