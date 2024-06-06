Глава Коми присвоил почетные звания жителям
- 18:15 6 июня
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- Белла Лебедева
Среди отмеченных значимыми государственными наградами числятся представители медицинской сферы, государственные служащие, а также образовательные деятели.
Владимир Уйба, глава Республики Коми, утвердил указ о присуждении государственных наград, благодаря чему список заслуженных работников региона значительно расширился.
Марина Гоян, заведующая отделением функциональной диагностики Клинического кардиологического диспансера, и Василий Запьянцев, травматолог-ортопед Печорской центральной районной больницы, получили звание «Заслуженный работник Республики Коми». Это звание также было присвоено Сергею Иванову, советнику генерального директора АО «Комиавиатранс», Галине Кармановой, главе сельского поселения Ужга Койгородского района, и Николаю Князеву, заведующему организационно-методическим отделом Коми республиканской психиатрической больницы.
В дополнение к этим званиям, Ирина Масляева, заместитель главврача Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий, и Иван Мерзляков, стоматолог-хирург Городской больницы Эжвинского района Сыктывкара, также удостоены этого почётного звания. Наталья Милорадова, директор культурно-досугового центра «Шудлун», Галина Петрова, заведующая структурным подразделением №3 Сыктывкарской городской поликлиники №3, и другие значимые личности общественной и медицинской сферы региона были включены в список награжденных.
Кроме того, за многолетнюю продуктивную работу, направленную на улучшение благосостояния региона, почётными грамотами Республики Коми были награждены Галина Анохина, врач-статистик Ухтинского межтерриториального родильного дома, Ирина Башкирева, детский хирург Эжвинской городской поликлиники, и Нина Беляева, акушерка Прилузской ЦРБ. Среди других отмеченных — Елена Васильевская, заведующая отделом по сопровождению программных и непрограммных мероприятий в сфере СМИ Центра обеспечения деятельности Минцифры Коми, а также Антонина Калачева, заместитель директора Регионального центра развития социальных технологий, и многие другие, чей вклад в развитие региона признан значительным.