Глава Коми присвоил почетные звания жителям

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Среди отмеченных значимыми государственными наградами числятся представители медицинской сферы, государственные служащие, а также образовательные деятели. Владимир Уйба, глава Республики Коми, утвердил указ о присуждении государственных наград, благодаря чему список заслуженных работников региона значительно расширился.

Марина Гоян, заведующая отделением функциональной диагностики Клинического кардиологического диспансера, и Василий Запьянцев, травматолог-ортопед Печорской центральной районной больницы, получили звание «Заслуженный работник Республики Коми». Это звание также было присвоено Сергею Иванову, советнику генерального директора АО «Комиавиатранс», Галине Кармановой, главе сельского поселения Ужга Койгородского района, и Николаю Князеву, заведующему организационно-методическим отделом Коми республиканской психиатрической больницы.

В дополнение к этим званиям, Ирина Масляева, заместитель главврача Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий, и Иван Мерзляков, стоматолог-хирург Городской больницы Эжвинского района Сыктывкара, также удостоены этого почётного звания. Наталья Милорадова, директор культурно-досугового центра «Шудлун», Галина Петрова, заведующая структурным подразделением №3 Сыктывкарской городской поликлиники №3, и другие значимые личности общественной и медицинской сферы региона были включены в список награжденных.