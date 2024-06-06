Сбер и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс

Сбер интегрирует AI-агента на базе GigaChat в систему "Электронный бюджет"

Сбер совместно с Министерством финансов РФ разработал первого AI-агента в госуправлении для оптимизации бюджетного процесса. Он создан на базе большой языковой модели GigaChat. Пилотное внедрение решения запланировано уже в ближайшем бюджетном цикле. Об этом стороны заявили в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума.

AI-агент будет интегрирован в систему "Электронный бюджет". Искусственный интеллект поможет сформулировать качественные запросы, сверить семантику с заявленным направлением и государственной программой. AI-агент моментально предоставит решение и снизит количество некачественных заявок и отказов, а также позволит уменьшить нагрузку на специалистов до 70%.

Используя AI-агента, эксперты Минфина будут самостоятельно адаптировать решение на основе искусственного интеллекта и применять навыки работы с большими языковыми моделями при изменении структуры и статей бюджета госпрограмм. Внедрение AI-решения позволит сократить сроки обработки запросов, особенно в пиковые периоды (в июне и сентябре), что критически важно для выполнения федеральных задач.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: "Искусственный интеллект все активнее используется в нашей жизни, в медицине, образовании, в бизнес-процессах в любых отраслях экономики. Но и в госуправлении перспективы применения AI колоссальны. Новый AI-агент, которого мы разрабатываем в партнерстве с Минфином на базе GigaChat, окажет огромное содействие бюджетному процессу. Эта передовая разработка в перспективе может внести большой вклад в управление бюджетом и другими ключевыми процессами в госуправлении."