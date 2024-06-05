Жительница Коми через суд вернула себе свою работу

По сведению пресс-службы судов Республики Коми, интинку взяли на работу на должность уборщика служебных помещений на период отпуска основного сотрудника. Как выяснилось, женщина с отпуска не вернулась, так как написала заявление на увольнение по собственному желанию.

После увольнения основного работника пришлось продлить срочный трудовой договор с временной сотрудницей. Через несколько месяцев ей предоставили отпуск по беременности, а затем по уходу за ребенком. После отпуска ее уволили в связи с окончанием срока трудового договора.

Суд установил, что учреждение не имело права увольнять сотрудницу, так как трудовой договор с ней трансформировался в договор на неопределенный срок. Также суд признал увольнение уборщицы недействительным и восстановил женщину на работе. Кроме того, учреждение обязано будет выплатить ей компенсацию за вынужденный прогул в размере 73,8 тысяч рублей и компенсацию за причиненный моральный вред в размере 50 тысяч рублей.