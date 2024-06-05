Сервисы в Sber API стали бесплатными

Теперь предпринимателям не надо платить за прямую интеграцию с банком, SaaS, корпоративные подписки, моментальные платежи и кредит в корзине

В июне 2024 года Сбер отменил плату сразу за все сервисы в канале Sber API. Такие услуги, как "Прямая интеграция с банком (host2host)", "Прямая интеграция с банком (холдинг)", B2B SaaS, "Корпоративные подписки", "Моментальные платежи" и "Кредит в корзине", стали бесплатными для всех. Об этом на XXVII Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Подключая Sber API, клиенты обычно выбирают для первой интеграции один из двух продуктов — "Платежи" или "Выписки". В результате скорость и эффективность взаимодействия с банком повышаются, и предприниматели постепенно наращивают количество подключенных продуктов, добавляя к ним зарплатный проект, реестры задолженности и платежей, выписки по расчетным счетам и так далее.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Бесплатный Sber API устраняет порог входа в "цифру". Наши корпоративные клиенты могут сразу же протестировать полный спектр цифровых инструментов и выбрать наиболее релевантные для себя. Как мы видим на практике, интеграция с банком позволяет предпринимателям увеличивать объёмы проводимых транзакций в среднем на 50%"

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: