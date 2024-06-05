Россияне наращивают вложения в рубль

Как показал опрос Сбера в преддверии XXVII Петербургского международного экономического форума, в 2024 году россияне стали намного больше сберегать в рублях. Респондентов спросили, какие валюты (можно было выбрать несколько) они готовы использовать для вложений. Причём вложений не только в саму валюту, но и в инвестиционные инструменты в этой валюте — например, гособлигации или фонды денежного рынка.

В какие валюты вкладываются

По итогам опроса 77% опрошенных предпочли бы для вложений рублёвые инструменты. Год назад так ответили 61,4% респондентов. Продолжает снижаться интерес к доллару и евро: в эти валюты готовы вкладываться 13,3% (было 17%) и 2,2% (было 3,3%) россиян. Из валют дружественных стран наибольший интерес вызывает юань.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:

"Интерес к рублевым активам сейчас объясняется прежде всего 16-процентной ключевой ставкой, а также ожиданиями экспертов того, что период высоких ставок может продлиться довольно долго. На этом фоне взрывной рост показали биржевые фонды денежного рынка. Они дают доход на уровне ключевой ставки и депозитов — и при этом деньги можно забрать в любой момент без потери дохода. За год только в такие рублевые инструменты россияне вложили более 250 миллиардов рублей. Хотя доходности рублевых инструментов сегодня выглядят привлекательно, сохраняется интерес и к китайской валюте: люди по-прежнему используют юань для валютной диверсификации и защиты от возможного снижения курса рубля".

Чего ожидают от вложений

Опрос также выявил ожидания респондентов от доходности сберегательных инструментов и предпочтительные сроки вложений. 48,3% опрошенных считают приемлемой для себя доходность 20–30% годовых. 17% сообщили, что им достаточно и 10–15%. Доходности в 100% и выше ожидают меньше 1% россиян.

Самый популярный срок инвестиций — от 2 до 5 лет, так ответил каждый четвертый. Инвестировать на 10–20 лет готовы 22,1%. На срок до 1 года согласны вложиться 17,4% участников опроса.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка: