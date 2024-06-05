Сбер выявил схему мошенничества с "инвестициями" кредитных средств граждан в финансовые пирамиды

Остановить мошенников помогли сотрудники Сбера, рассказал журналистам заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ПМЭФ

Сотрудники Сбера выявили схему мошенничества, при которой организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заемных средств направлять им в обмен на полное погашение долга. Сбер совместно с правоохранительными органами пресек деятельность этой пирамиды, а также выявил еще три похожих случая. Об этом заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Преступная схема привлекла внимание одного из сотрудников, который обнаружил, что один клиент банка погашает кредиты сразу за 27 человек. Внутреннее расследование и тщательный анализ кредитного портфеля помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 миллионов рублей и выявить еще 3 пирамиды.

Результаты расследования Сбер передал в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Четверых организаторов пирамиды арестовали, у них изъято 43 миллиона рублей на счетах и наличными, 3 квартиры и 12 автомобилей. На момент ареста преступники готовились свернуть пирамиду и скрыться.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: