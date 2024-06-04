Сервисами по обеспечению кибербезопасности Сбера воспользовались 20 миллионов россиян

В мобильном приложении СберБанк Онлайн бесплатно доступен набор сервисов, которые позволяют клиентам Сбера защититься от мошенников. Общее число пользователей этих сервисов достигло 20 миллионов человек, рассказал в интервью "Известиям" заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В частности, можно подключить проверку входящих звонков, чтобы видеть, когда идет вызов с мошеннического номера, в том числе через мессенджер. Также есть возможность активировать антивирус, моментально закрыть доступ к счету и карте, если чувствительные данные попали к злоумышленникам. Через приложение клиенты могут сообщить о мошенническом сайте, номере телефона или банковской карте, таким образом внести свой вклад в борьбу с мошенниками.